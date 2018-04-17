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Более 300 домов остались без газа из-за аварии на газопроводе
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Более 300 домов остались без газа из-за аварии на газопроводе 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
361 дом в поселке Октябрьский и деревне Богданино Ферзиковского района 17 апреля остался без газа из-за аварии на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления. Как сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Калуга», газопровод был поврежден при проведении несогласованных земляных работ ООО «Калужская Нива». Его пришлось перекрыть для того, чтобы исключить угрозу взрыва и пожара. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщается, крупные потребители под отключения не попали.
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