Греф прокомментировал отключение России от SWIFT

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность отключения РФ от международной системы межбанковских обменов SWIFT. Он выразил надежду, что до такой крайности геополитика не дойдет, передает РИА ФАН.
Греф отметил, что не стоит полностью исключать разрыв с SWIFT.
Никогда не говори «никогда». Но очень хочется надеяться, что до таких степеней крайности геополитика не дойдет, — Герман Греф.
Руководитель Сбербанка добавил, что нужно исходить из наиболее прагматического сценария действий американской стороны, который имеет больше всего шансов на реализацию.
Такие варианты, как отключение SWIFT, пока не находятся в поле моего внимания с точки зрения вероятности, — глава Сбербанка.
Отключение от страны системы SWIFT и запрет на приобретение облигаций российского госдолга являются наиболее серьезными угрозами для экономики РФ. Реализацию любой из них в правительстве сравнили с объявлением открытой войны.
Говоря о санкциях, которые США в очередной раз планируют ввести против России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала американскую политику неспособностью поддерживать «дипломатическую игру».