Греф прокомментировал отключение России от SWIFT

Греф назвал маловероятным отключение России от системы SWIFT

Греф отметил, что не стоит полностью исключать разрыв с SWIFT.

Никогда не говори «никогда». Но очень хочется надеяться, что до таких степеней крайности геополитика не дойдет, — Герман Греф.

Руководитель Сбербанка добавил, что нужно исходить из наиболее прагматического сценария действий американской стороны, который имеет больше всего шансов на реализацию.

Такие варианты, как отключение SWIFT, пока не находятся в поле моего внимания с точки зрения вероятности, — глава Сбербанка.

Отключение от страны системы SWIFT и запрет на приобретение облигаций российского госдолга являются наиболее серьезными угрозами для экономики РФ. Реализацию любой из них в правительстве сравнили с объявлением открытой войны.