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Обозначены сроки согласования ЕС финпомощи Украине
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Источник сообщил о сроках согласования ЕС финансовой помощи Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Евросоюз может согласовать новый пакет макрофинансовой помощи (macro-financial assistance, MFA) Украине в июле текущего года, затем потребуется одобрение страной и союзом меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов из этой программы, сообщили РИА Новости источники, знакомые с вопросом.
Еврокомиссия предложила 9 марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере до 1 миллиарда евро. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.
"Финансовые советники начнут обсуждать предложение (ЕК — ред.) в начале мая. Затем расписание переговоров будет плотным, так как цель — чтобы Европарламент проголосовал на пленарной сессии в июне", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что финансовые консультанты в данном случае — это дипломаты из постоянных представительств стран ЕС при Евросоюзе в Брюсселе, которые встречаются в рамках рабочей группы Совета ЕС. Они проведут подготовительные дискуссии, которые позволят постпредам стран ЕС при союзе согласовать текст предложения по макрофинансовой помощи. Затем этот текст будет обсуждаться с Европарламентом (ЕП).
Когда Совет ЕС и ЕП вместе согласуют устраивающий обе стороны текст документа, он будет вынесен на финальное одобрение отдельно Европарламентом и Советом ЕС. "За голосованием Европарламента в июне последует одобрение Совета на министерском уровне без обсуждения и подписание текста в июле. Конечно, если все пойдет хорошо", — сказал источник.
Однако для предоставления стране макрофинансовой помощи Евросоюзу и Украине еще необходимо будет согласовать меморандум о взаимопонимании, в котором будут отмечены меры, в том числе реформы, которые власти государства должны будут проводить для получения каждого транша кредита из финпомощи.
Меморандум может быть окончательно согласован лишь после одобрения предложения о макрофинансовой помощи Советом и Европарламентом, сказал другой собеседник агентства.
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