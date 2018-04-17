Промышленность РФ в марте: обработка вернулась к падению, — Аналитики Райффайзенбанка

По данным Росстата, рост промышленности продолжил замедляться в марте (1% г. /г. против 1,5% г. /г. в феврале). Результаты могли бы быть еще хуже, т.к. обрабатывающие отрасли перешли от роста к падению (-0,2% г. /г. против 1,9% г. /г. в феврале), но ситуацию исправило ускорение в других сегментах.

Так, например, энергетика показала заметный рост (7,8% г. /г. против 1,8% г. /г. в феврале): по данным Системного оператора ЕЭС, март 2018 г. был заметно холоднее (в среднем по системе), чем март прошлого года. На этом фоне резко увеличилась выработка электроэнергии, а также пара и горячей воды. Заметное улучшение показал сегмент добычи полезных ископаемых (1,4% г. /г. против 0,3% г. /г. в феврале). Хотя добыча нефти не растет (в условиях соглашения ОПЕК+), резко повысилась добыча газа (16% г. /г. против -0,8% г. /г. в январе-феврале). Впрочем, позитивные цифры по газу пока больше выглядят как результат низкой базы прошлого года. При этом в текущем году мы видим позитивные перспективы для экспорта газа, что может поддержать его добычу (рост европейского импорта на фоне снижения собственной добычи из-за истощения зрелых месторождений).

В обрабатывающих отраслях пока ситуация выглядит негативно

Снижается выпуск в черной и цветной металлургии: падает производство изделий из черных металлов, стального проката, чугуна. Слабость демонстрирует и алюминиевое производство: выпуск конструкций и деталей из него усилил падение в марте. В перспективе ближайших месяцев производство алюминия может резко сократиться из-за санкций против Русала . Мы полагаем, что прямой эффект от этих событий выразится в сокращении роста ВВП на 0,1 п.п. за год (приблизительно столько занимает алюминиевое производство в валовой добавленной стоимости). Под давлением остается и химическая промышленность: рост производства удобрений в марте продолжил снижение.

Среди основных отраслей обрабатывающей промышленности лидером производства пока остается нефтепереработка: в марте выросло производство бензина, а выпуск дизельного топлива практически прекратил падение. Стоит отметить, что ускорение наблюдается и в некоторых отраслях машиностроения (например, в сегменте насосов, электродвигателей и т.п.), однако их выпуск очень волатилен и в целом не занимает значимой доли в промпроизводстве в целом.

За весь 1 кв. промышленность не смогла продемонстрировать заметного ускорения (1,9% г. /г. в 1 кв. 2018 г. против 1% г. /г. за 2017 г.) — основные успехи были достигнуты в январе 2018 г., и, как мы и опасались, оказались временными. Мы полагаем, что рост в этом году останется слабым, и сохраняем свой прогноз по росту промышленности на 1,2% г. /г. на 2018 г.