Греф сравнил ситуацию вокруг рубля с кризисом 2014 года

Греф: Ситуация вокруг рубля в апреле сильно отличается от кризиса 2014 года

Герман Греф. Нынешняя волатильность финансового и валютного рынков в РФ значительно отличается от финансового кризиса 2014 года, пока нет серьёзных причин для специальных мер реагирования ЦБ из-за событий прошлой недели, заявил журналистам глава Сбербанка "Что касается специальных мер (ЦБ для регулирования банков из-за волатильности на финансовом рынке — ред.), пока я не вижу для этого серьёзных причин, все-таки ситуация не 2014 года, она значительно отличается — нет такой девальвации. В прошлый раз девальвация составила свыше 100%, сегодня девальвация порядка 6-7% — не так критично", — сказал Греф. "В целом макроэкономика достаточно здоровая, выдерживает всякого рода шоки", — подчеркнул глава Сбербанка. При этом давать новые оценки макроэкономических индикаторов Греф отказался. "Сегодня даже макроэкономику тяжело прогнозировать, но макроэкономику в сочетании с геополитической неопределённостью — дело неблагодарное. Сегодня ни один уважающий себя экономист не возьмётся за сколь нибудь отдаленный прогноз по движению макроиндикаторов", — считает он. По словам Грефа, Сбербанк посчитал различные варианты курса рубля в зависимости от развития дальнейшей ситуации, но не намерен их публично озвучивать. "Будем оптимистами. Прошлая неделя была не самая простая, не первая и не последняя в нашей жизни, ну будем очень надеяться, что в первую очередь точки стабилизации геополитической ситуации будут найдены, такая волатильность не находится ни в чьих интересах", — выразил надежду глава крупнейшего российского банка. Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере