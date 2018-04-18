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Россия вложила в импортозамещение более 600 млрд рублей
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Россия с 2014 г вложила в импортозамещение более 600 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия с 2014 года вложила в импортозамещение более 600 миллиардов рублей, 120 миллиардов рублей из которых госсредства, сказал в ходе выступления на коллегии Минпромторга РФ глава ведомства Денис Мантуров.
"Сложившийся комплекс мер поддержки дал нам возможность своевременно отреагировать на изменение геополитической конъюнктуры и оперативно реализовать задачу ускоренного импортозамещения. Всего с 2014 года в создание российских аналогов иностранной продукции проинвестировано свыше 600 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов — это государственные средства. По всей стране развернуто около 1,2 тысячи проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей", — сказал министр.
"Мы неоднократно говорили о востребованности бизнесом новых институтов стимулирования инвестиционной активности, таких как Фонд развития промышленности и специальные инвестиционные контракты. В начале текущего года общий бюджет проектов, которые уже реализовываются с применением этих механизмов перешагнул отметку в полтриллиона рублей", — также отметил Мантуров.
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Комментарии3  Ещё 7 источников 
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