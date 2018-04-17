Китай объявил о принятии антидемпинговых мер в отношении сорго из США

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР во вторник объявило о принятии временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из США сорго.

Согласно предварительному постановлению, американские компании продавали на китайский рынок сорго по заниженным ценам, в результате чего, был нанесен значительный ущерб отечественной отрасли.

Начиная со среды, импортеры данного вида продукции должны будут платить таможенный депозит в размере 178,6 процента, сообщает ведомство.

Согласно данным Министерства коммерции, объем экспорта сорго из США в Китай увеличился с 317 тыс. тонн в 2013 г. до 4,76 млн тонн в 2017 г., в то время как цены на данный вид зерновых упали на 31 процент, в результате чего цены на отечественную продукцию упали и пострадали местные производители.

По словам главы департамента торговой защиты и расследований Министерства коммерции КНР Ван Хэцзюня, данное решение соответствует законам КНР и правилам Всемирной торговой организации , а также нацелено на исправление недобросовестной практики, чтобы поддерживать надлежащий торговый порядок.

"Китай всегда противостоял злоупотреблению мерами торговой защиты. КНР желает расширять сотрудничество с американской стороной, чтобы уменьшить число разногласий в сфере торговли", — добавил он. -0-