В Лондоне зафиксирован самый слабый рост цен на жилье во всей Великобритании

Цены на новостройки выросли на 0,4% в апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем. Это не ошеломляющая статистика, но все же итоговая стоимость подскочила до рекордных $438 450, побив предыдущий максимум $437 320 в июле прошлого года. Этот показатель на 1,6% больше, чем в аналогичный период 2017 года, сообщает Mansion Global.

На северо-западе наблюдаются самые сильные годовые темпы роста — на 4,3%, в среднем до $277 910. В Ист-Мидлендсе цены выросли на 4.2% по сравнению с прошлым годом, в Уэст-Мидлендсе — до 3,5%. В Восточной Англии и на юго-востоке — только в этих двух регионах, граничащих с Лондоном — стоимость жилья повысилась на 1,2%.

В Лондонском регионе цены упали на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — единственная область, где наблюдается снижение.

Директор Rightmove и аналитик рынка жилья Майлз Шипсайд отметил, что такая тенденция — результат высоких лондонских цен: местные жители, видя здешние ставки, решили переключить внимание на другие, более отдаленные регионы страны. В результате роста спроса цены в других местах пошли вверх.