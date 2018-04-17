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Россияне продолжают экономить на покупке привычных товаров
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Россияне продолжают экономить на покупке привычных товаров 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Индекс-дефлятор, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, в марте 2018 года вырос на 0,1% относительно февраля. Таким образом, личная инфляция вновь пошла вверх, сказано в очередном обзоре исследовательского холдинга
"Ромир"
Однако по сравнению с показателем официальной инфляции (0,3%), уровень личной инфляции оказался более выгодным для потребителей. Россияне продемонстрировали тройную экономию по сравнению с уровнем инфляции. Тем не менее, накопленное с начала года значение личной инфляции все равно остается выше аналогичного показателя официальной инфляции — 1,3% против 0,8% соответственно.
Более низкое значение дефлятора по сравнению с показателем инфляции объясняется экономией на покупках привычных товаров.
Если по данным Росстата, цены на продуктовые товары в марте выросли в среднем на 0,5%, то россияне заплатили за привычный набор товаров на 0,3% дороже, чем месяцем ранее.
Исследовательский холдинг «Ромир» оценивает личную инфляцию отдельно взятого потребителя с помощью индекса-дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Для расчета этого индекса используются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам.
Индекс-дефлятор Romir Scan Panel рассчитывается на основе данных, полученных при помощи скан-панели домохозяйств. Она учитывает информация о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.
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