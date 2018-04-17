Ещё
США начали поставки СПГ с нового терминала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США начали поставки СПГ с нового терминала 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Энергетическая компания из США Dominion Energy начала поставки сжиженного природного газа (СПГ) с нового экспортного терминала Cove Point согласно данным слежения за судами в терминале Thomson Reuters Eikon.
Танкер с газом Adam LNG покинул терминал Cove Point в штате Мэриленд 16 апреля. По данным статистики, танкер-газовоз наполнен на 91%. Пока неизвестно, куда конкретно направляется судно. Трейдеры полагают, что поставки с терминала Cove Point вместе с возобновлением экспорта ExxonMobil с проекта компании в Папуа-Новой Гвинее могут негативно отразиться на спотовых ценах СПГ. Ранее с терминала были отгружены две партии на экспорт, а коммерческую эксплуатацию компания начала в апреле. У Dominion Energy есть 20-летние контракты на поставку СПГ с дочерним предприятием индийской компании GAIL, а также с ST Cove Point — совместным предприятием японских Sumitomo Corp и Tokyo Gas Co Ltd. Cove Point является вторым по мощности экспортным терминалом в США после Sabine Pass. Мощности терминала в Мэриленде оцениваются в 5,25 млн тонн СПГ в год. Американские энергокомпании намерены ввести в эксплуатацию еще четыре проекта в ближайшие два года. Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) США к 2020 г. станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.
Вести.Ru: последние новости
США ударят по Китаю новыми торговыми санкциями Экономисты оценили потери России из-за санкций Рост экономики Китая продолжился в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью72
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе45
США ударят по Китаю144
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа174
Россияне закупились котами после обвала рубля61
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
03:43
Литва обвинила российское судно в нарушении границы
Политика
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение