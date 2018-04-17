США начали поставки СПГ с нового терминала

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Энергетическая компания из США Dominion Energy начала поставки сжиженного природного газа (СПГ) с нового экспортного терминала Cove Point согласно данным слежения за судами в терминале Thomson Reuters Eikon.

Танкер с газом Adam LNG покинул терминал Cove Point в штате Мэриленд 16 апреля. По данным статистики, танкер-газовоз наполнен на 91%. Пока неизвестно, куда конкретно направляется судно. Трейдеры полагают, что поставки с терминала Cove Point вместе с возобновлением экспорта ExxonMobil с проекта компании в Папуа-Новой Гвинее могут негативно отразиться на спотовых ценах СПГ. Ранее с терминала были отгружены две партии на экспорт, а коммерческую эксплуатацию компания начала в апреле. У Dominion Energy есть 20-летние контракты на поставку СПГ с дочерним предприятием индийской компании GAIL, а также с ST Cove Point — совместным предприятием японских Sumitomo Corp и Tokyo Gas Co Ltd. Cove Point является вторым по мощности экспортным терминалом в США после Sabine Pass. Мощности терминала в Мэриленде оцениваются в 5,25 млн тонн СПГ в год. Американские энергокомпании намерены ввести в эксплуатацию еще четыре проекта в ближайшие два года. Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) США к 2020 г. станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.