Ещё
«Новатэк» отгрузил более 1,5 млн тонн СПГ с запуска первой очереди «Ямал СПГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

«Новатэк» отгрузил более 1,5 млн тонн СПГ с запуска первой очереди «Ямал СПГ» 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Новатэк" к настоящему времени отгрузил более 1,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», первая очередь которого была введена в декабре 2017 года. Об этом сообщил в рамках годового собрания акционеров председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
"На данный момент с проекта было отгружено более 1,5 млн т СПГ", — сказал он.
В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект по производству сжиженного газа «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании «Новатэк».
Первая загрузка танкера сжиженным газом с «Ямал СПГ» состоялась 8 декабря. По словам Михельсона, первая партия СПГ будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай. Покупателем выступила Novatek Gas & Power (трейдинговая «дочка» «Новатэка»). Начальные поставки СПГ были спотовыми, со второго квартала 2018 года должны были начаться поставки по долгосрочным контрактам газа.
"Ямал СПГ" (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути») — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.
ТАСС: последние новости
СМИ: Турция вывела свои золотые запасы из Федрезерва США ЦБ отозвал лицензию у московского Русского торгового банка РФ попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300361
Турция вывела золотой запас из США91
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации200
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение