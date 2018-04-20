«Новатэк» отгрузил более 1,5 млн тонн СПГ с запуска первой очереди «Ямал СПГ»

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. "Новатэк" к настоящему времени отгрузил более 1,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», первая очередь которого была введена в декабре 2017 года. Об этом сообщил в рамках годового собрания акционеров председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

"На данный момент с проекта было отгружено более 1,5 млн т СПГ", — сказал он.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект по производству сжиженного газа «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

Первая загрузка танкера сжиженным газом с «Ямал СПГ» состоялась 8 декабря. По словам Михельсона, первая партия СПГ будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай . Покупателем выступила Novatek Gas & Power (трейдинговая «дочка» «Новатэка»). Начальные поставки СПГ были спотовыми, со второго квартала 2018 года должны были начаться поставки по долгосрочным контрактам газа.