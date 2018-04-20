«Новатэк» отгрузил более 1,5 млн тонн СПГ с запуска первой очереди «Ямал СПГ» 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Новатэк" к настоящему времени отгрузил более 1,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», первая очередь которого была введена в декабре 2017 года. Об этом сообщил в рамках годового собрания акционеров председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
"На данный момент с проекта было отгружено более 1,5 млн т СПГ", — сказал он.
В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект по производству сжиженного газа «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании «Новатэк».
Первая загрузка танкера сжиженным газом с «Ямал СПГ» состоялась 8 декабря. По словам Михельсона, первая партия СПГ будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай. Покупателем выступила Novatek Gas & Power (трейдинговая «дочка» «Новатэка»). Начальные поставки СПГ были спотовыми, со второго квартала 2018 года должны были начаться поставки по долгосрочным контрактам газа.
"Ямал СПГ" (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути») — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.