Минэнерго РФ в течение года проанализирует поставки на экспорт трубопроводного газа и СПГ

Минэнерго РФ в течение года проанализирует поставки на экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) и по мере анализа будет готовить предложения о координации поставок, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер

"Мы будем анализировать структуру поставок. Четыре месяца прошло с запуска первой линии «Ямала СПГ», поэтому будем в течение года анализировать эту ситуацию и по мере анализа готовить в этой части предложения", — сообщил Текслер, говоря о наблюдении за газовым экспортом.

Ранее в апреле министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Минэнерго считает необходимой координацию поставок российского трубопроводного и сжиженного природного газа на экспорт, причем как на европейский, так и китайский рынок. По его словам, министерство поддерживает тезис о том, что реализация СПГ и строительство соответствующих мощностей не должны проводится в ущерб поставкам трубопроводного газа.

В декабре в ходе совещания о развитии газовой отрасли в Сабетте президент РФ Владимир Путин заявил, что производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению позиций России на рынке трубопроводного газа. Кроме того, правительство должно до 1 июня представить доклад о корректировке стратегических документов с учетом возможных угроз энергетической безопасности РФ, связанных с развитием производства СПГ в мире.