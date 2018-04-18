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Китайская CNOOC продала СПГ на Шанхайской бирже
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Китайская CNOOC продала СПГ на Шанхайской бирже 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Китайская государственная нефтяная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые реализовала партии сжиженного природного газа (СПГ) на Шанхайской нефтегазовой бирже, передает Reuters.
EPA/Bas Czerwinski
Как отмечает агентство со ссылкой на свои источники, на торгах было продано 60 тыс. тонн СПГ с поставками в июле, цена составила 3,38-3,39 тыс. юаней (около $540) за тонну.
Также было продано 30 тыс. тонн СПГ с поставками в ноябре за 4,2-4,21 юаней (около $670) за тонну. По словам источника, интерес к аукциону был большим, в нем приняли участие 18 компаний, 12 из которых получили контракты на поставку.
В агентстве отметили, что аукцион поможет компаниям КНР избежать нехватки природного газа, которая наблюдалась зимой 2017-2018 годов, когда Китай активизировал переход на «голубое топливо» вместо угля для борьбы с сильным загрязнение воздуха. Однако запасов газа не хватило для удовлетворения увеличившегося спроса.
Представитель Шанхайской биржи рассказал Reuters, что несмотря на небольшой объем проданного на торгах газа, аукцион будет способствовать повышению оборота продаж энергоресурса. Он добавил, что CNOOC может провести еще один аукцион в мае 2018 года.
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