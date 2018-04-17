Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации

Путин созовет совещание для обсуждения текущей экономической ситуации

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по текущей экономической ситуации и ее среднесрочной перспективе.

"Президент сегодня будет заниматься экономическими вопросами, сегодня наряду с обычными внутренними встречами он созывает на совещание помощника президента [Андрея] Белоусова, министра экономического развития [Максима] Орешкина, министра финансово [Антона] Силуанова, председателя Центробанка [Эльвиру] Набиуллину", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на совещании будут обсуждаться "и текущие вопросы, и вопросы развития и стабилизации экономики на среднесрочную перспективу".

Представитель Кремля пообещал передать СМИ "ту информацию, которая будет доступна по этому совещанию".

Макропрогноз

Как сообщил ТАСС в понедельник источник в финансово-экономическом блоке правительства, МЭР предлагает пересмотреть ряд показателей в макропрогнозе, который был опубликован осенью 2017 года. При этом, по данным источника, проект нового макропрогноза МЭР был подготовлен еще до объявления о новых санкциях США против РФ 6 апреля.

В частности, министерство предлагает повысить прогноз по оттоку капитала в 2018 году в 4,7 раза, до $33 млрд с $7 млрд по предыдущему макропрогнозу. Помимо оттока капитала в проекте обновленного макропрогноза МЭР значительно пересмотрен прогноз по инфляции. Так, базовый прогноз по инфляции на конец 2018 года понижен до 2,8% с 4%. Базовый прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году понижен до 58,6 рубля с 64,7 рубля, а базовый прогноз средней цены на нефть Urals повышен до $61,4 за баррель с $43,8 за баррель. При этом базовый прогноз по росту ВВП в 2018 году остался на уровне 2,1%, а консервативный прогноз был повышен вдвое — до 1,6% с 0,8% по предыдущему макропрогнозу в октябре 2017 года.

В то же время прогноз по росту промышленности был понижен до 1,7% в базовом варианте с 2,5% по предыдущему прогнозу, а рост инвестиций в основной капитал по новому базовому прогнозу составит 4,8% против 4,7% по предыдущему прогнозу.

Рост реальных располагаемых доходов населения по обновленному базовому прогнозу МЭР в 2018 году составит 3,8%, что выше предыдущего прогноза на уровне 2,3%.

Уровень безработицы в 2018 году в базовом сценарии МЭР теперь прогнозирует чуть ниже — на уровне 4,8% против 5,0% по предыдущему прогнозу. При этом прогноз роста производительности труда в 2018 году был понижен до 1,9% в базовом варианте с 2,3% по предыдущему прогнозу МЭР.