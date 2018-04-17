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Фунт рос до максимума с июня 2016 г по отношению к доллару в ожидании повышения ставки BoE
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Фунт рос до максимума с июня 2016 г по отношению к доллару в ожидании повышения ставки BoE 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Курс фунта стерлингов к доллару во вторник вырос до максимума с момента подведения итогов голосования о выходе из Великобритании из Евросоюза (Brexit) в июне 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, по состоянию на 13.10 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,4322 доллара с 1,4339 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов вторника ранее британская валюта поднималась до отметки в 1,4377 доллара — максимума с 24 июня 2016 года.
Курс евро к доллару опускался при этом до 1,2372 доллара за евро с 1,2380 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 107,06 иены за доллар со 107,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 89,51 пункта.
По мнению аналитиков, скачок фунта был связан с ожиданиями того, что Банк Англии (BoE, британский центробанк) повысит свою учетную процентную ставку на предстоящем заседании. При этом валютный стратег ING Вирадж Патель (Viraj Patel), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что эти ожидания усилила опубликованная во вторник позитивная статистика рынка труда Великобритании.
По данным Бюро национальной статистики (ONS) страны, безработица в Великобритании в декабре-феврале составила 4,2%, снизившись с уровня ноября-января в 4,3%. Аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 4,3%. При этом средняя реальная недельная заработная плата в стране выросла на 2,8%.
"Рост заработной платы почти на 3%, который мы увидели в сегодняшнем отчете … фактически гарантирует повышение ставки Банком Англии в мае", — считает Патель. На последнем заседании британского регулятора, в конце марта, учетная ставка была сохранена на уровне 0,5% годовых. Следующее заседание BoE состоится 10 мая.
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