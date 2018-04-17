Фунт рос до максимума с июня 2016 г по отношению к доллару в ожидании повышения ставки BoE

Курс фунта стерлингов к доллару во вторник вырос до максимума с момента подведения итогов голосования о выходе из Великобритании из Евросоюза (Brexit) в июне 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 13.10 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,4322 доллара с 1,4339 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов вторника ранее британская валюта поднималась до отметки в 1,4377 доллара — максимума с 24 июня 2016 года.

Курс евро к доллару опускался при этом до 1,2372 доллара за евро с 1,2380 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 107,06 иены за доллар со 107,12 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,1%, до 89,51 пункта.

По мнению аналитиков, скачок фунта был связан с ожиданиями того, что Банк Англии (BoE, британский центробанк) повысит свою учетную процентную ставку на предстоящем заседании. При этом валютный стратег ING Вирадж Патель (Viraj Patel), мнение которого приводит агентство Рейтер , считает, что эти ожидания усилила опубликованная во вторник позитивная статистика рынка труда Великобритании.

По данным Бюро национальной статистики (ONS) страны, безработица в Великобритании в декабре-феврале составила 4,2%, снизившись с уровня ноября-января в 4,3%. Аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 4,3%. При этом средняя реальная недельная заработная плата в стране выросла на 2,8%.

"Рост заработной платы почти на 3%, который мы увидели в сегодняшнем отчете … фактически гарантирует повышение ставки Банком Англии в мае", — считает Патель. На последнем заседании британского регулятора, в конце марта, учетная ставка была сохранена на уровне 0,5% годовых. Следующее заседание BoE состоится 10 мая.