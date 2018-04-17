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Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»
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Путин и Меркель обсудили вопросы, связанные с «Северным потоком — 2» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток — 2", сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток — 2", — говорится в сообщении.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".
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