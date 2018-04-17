Эксперт оценил вероятность роста цен на авиаперелёты в связи с изменением курса рубля

Директор научного центра экономики Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд в разговоре с RT рассказал о вероятности роста цен на авиаперелёты. По сообщениям СМИ, в ночь с 17 на 18 апреля может произойти резкий скачок стоимости авиабилетов в России

«На самом деле, это дело каждой конкретной авиакомпании, здесь нет общей политики когда и как должны меняться цены. Это их собственное решение исходя из стратегий и реальной сегодняшней экономики. Поэтому здесь странно говорить о том, что все в определённый день возьмут и поднимут цены», — рассказал он.

Фридлянд также отметил, что предпосылки к росту цен есть. Но «так, как заявлено, в пожарном порядке, это происходить не будет» и сильнее коснётся международных перелётов, нежели внутренних.

По сообщениям СМИ, в ночь с 17 на 18 апреля цены на авиабилеты могут подорожать на 6-7%.