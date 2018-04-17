Ещё
Эксперт оценил вероятность роста цен на авиаперелёты в связи с изменением курса рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил вероятность роста цен на авиаперелёты в связи с изменением курса рубля 

RT на русском 1 час назад
Директор научного центра экономики Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд в разговоре с RT рассказал о вероятности роста цен на авиаперелёты. По сообщениям СМИ, в ночь с 17 на 18 апреля может произойти резкий скачок стоимости авиабилетов в России.
«На самом деле, это дело каждой конкретной авиакомпании, здесь нет общей политики когда и как должны меняться цены. Это их собственное решение исходя из стратегий и реальной сегодняшней экономики. Поэтому здесь странно говорить о том, что все в определённый день возьмут и поднимут цены», — рассказал он.
Фридлянд также отметил, что предпосылки к росту цен есть. Но «так, как заявлено, в пожарном порядке, это происходить не будет» и сильнее коснётся международных перелётов, нежели внутренних.
По сообщениям СМИ, в ночь с 17 на 18 апреля цены на авиабилеты могут подорожать на 6-7%.
RT на русском: последние новости
Гройсман: прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины Остановит ли Трамп введение новых санкций против России Как в Центробанке отреагировали на ослабление рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью67
США ударят по Китаю146
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе42
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа171
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?42
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение