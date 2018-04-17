Трамп поднял рубль

Президент США Дональд Трамп продолжает вольно или невольно манипулировать рынками. Его непредсказуемые высказывания в Twitter все чаще становятся для рыночных игроков указанием к действию. Заявления Трампа по Китаю или Сирии в последние месяцы активно двигали американские и азиатские биржевые индикаторы. Не остаются в стороне и финансовые рынки России . Так, сообщение Washington Post о том, что президент США решил отложить введение новых экономических санкций против РФ спровоцировало существенное укрепление рубля и взлет котировок российских акций.

Накануне весь день участники рынка томились в ожидании: ранее постпред США в ООН Никки Хейли пообещала новый пакет санкций против России за поддержку режима Асада в Сирии. Однако после обсуждения вопроса со своими советниками президент США все же решил не спешить с окончательным решением. Более того, американский лидер подтвердил намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным , чтобы попытаться наладить отношения с Россией.

На такой щедрый подарок Трампа первым отреагировал российский рубль, который вырос с уровня 62,2 до 60,9 рубля за доллар и с 76,9 до 75,5 рубля за евро. В рост пошли и российские акции: индекс МосБиржи прибавил 1,5%, индекс РТС — сразу 3%. В лидерах с почти 5-процентным ростом — акции Сбербанка , которые в предыдущие дни испытывали сильнейшее падение.

Таким образом, российский рынок продемонстрировал, что для него отсутствие нового негатива уже само по себе является позитивом. Дополнительной поддержкой остаются высокие цены на нефть, которые близки к максимумам года. Баррель североморской смеси Brent вновь приблизился к отметке $72.

Тем не менее большинство экспертов не верят в устойчивость тенденции к укреплению рубля. Западное давление на Кремль никуда не делось, и в любой момент «чёрным лебедем» может выплыть очередная антироссийская тема.

Владислав Антонов , аналитик компании «Альпари»: «Президент США Дональд Трамп преподнес сюрприз рынку, отложив введение новых санкций в отношении России. На положительной новости рубль вышел в плюс против иностранных валют. Однако едва ли это надолго.

Из-за сирийского конфликта, а также возможного расширения антироссийских санкций США и Великобританией , я остаюсь „медведем“ по рублю. Считаю, что в ближайшие дни для российской валюты сохранится негативный информационный фон.

Допускаю краткосрочное укрепление отечественной валюты до отметки 74,35 рубля за евро, и до 60,15 рубля за доллар США. В дальнейшем же для пары доллар-рубль целевая область остается в районе 66,6-67,2 рубля, а для пары евро-рубль — 85,85 рубля».

«Стремительное ослабление рубля (в начале прошлой недели) сопровождалось подрастанием нефтяных котировок, что привело стоимость нефти в рублях к новым максимумам. Теперь же коррекция вернула рубль к более-менее справедливой, исходя из текущей ситуации, стоимости.

На уровне 61-63 рубля за доллар может на некоторое время наступить стабилизация, тем более что Минфин пока отказался от покупки валюты. Однако любое серьезное обострение санкционной политики Запада способно отступление кэрри-трейдеров обратить в бегство, и тогда новая волна девальвации неизбежна.

Рекомендуем сохранять валютные позиции тем, у кого они есть, у кого нет — 61-62 рубля по доллару и 75-76 рубля по евро можно рекомендовать для покупки валюты».