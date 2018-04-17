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Фунт откатился от максимума за 22 месяца против доллара после отчета по занятости
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Фунт откатился от максимума за 22 месяца против доллара после отчета по занятости 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фунт откатился от максимума за 22 месяца против доллара после публикации отчета по занятости в Великобритании, который показал, что рост зарплат оказался ниже прогнозов. Однако стоимость жизни в Великобритании снизилась.
К 11:58 МСК пара EUR/USD торговалась на позиции 1,4331 после повышения до 1,4377 — максимального значения с июня 2016 года.
В отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS) сказано, что средний уровень заработной платы за три месяца до февраля без учета премий по сравнению с прошлым годом вырос на 2,8%. Это значение оказалось выше инфляции в феврале, которая составила 2,7%.
Это первый случай почти за год, когда рост запрплат в Великобритании превысил уровень инфляции.
Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании за три месяца до февраля вырос на 2,8% против прогнозов роста на 3,0%. Тем не менее, это значение превысило инфляцию в феврале.
Сигналы о росте инфляционного давления увеличивают шансы на то, что в мае Банк Англии повысит процентную ставку.
Отчет также показал, что уровень безработицы в Великобритании обновил минимум за 42 года, опустившись до 4,2%.
Данные по инфляции в Великобритании за март выйдут в среду, а отчет по объему розничных продаж — в четверг. Игроки рынков внимательно проанализируют эти отчеты, чтобы оценить возможность повышения процентной ставки Банком Англии в мае.
Курс фунта незначительно снизился против евро. Пара EUR/GBP повысилась на 0,08% до 0,8642, отступив от минимума сессии 0,8628.
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