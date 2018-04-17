Фунт откатился от максимума за 22 месяца против доллара после отчета по занятости

Investing.com — Фунт откатился от максимума за 22 месяца против доллара после публикации отчета по занятости в Великобритании , который показал, что рост зарплат оказался ниже прогнозов. Однако стоимость жизни в Великобритании снизилась.

К 11:58 МСК пара EUR/USD торговалась на позиции 1,4331 после повышения до 1,4377 — максимального значения с июня 2016 года.

В отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS) сказано, что средний уровень заработной платы за три месяца до февраля без учета премий по сравнению с прошлым годом вырос на 2,8%. Это значение оказалось выше инфляции в феврале, которая составила 2,7%.

Это первый случай почти за год, когда рост запрплат в Великобритании превысил уровень инфляции.

Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании за три месяца до февраля вырос на 2,8% против прогнозов роста на 3,0%. Тем не менее, это значение превысило инфляцию в феврале.

Сигналы о росте инфляционного давления увеличивают шансы на то, что в мае Банк Англии повысит процентную ставку.

Отчет также показал, что уровень безработицы в Великобритании обновил минимум за 42 года, опустившись до 4,2%.

Данные по инфляции в Великобритании за март выйдут в среду, а отчет по объему розничных продаж — в четверг. Игроки рынков внимательно проанализируют эти отчеты, чтобы оценить возможность повышения процентной ставки Банком Англии в мае.

Курс фунта незначительно снизился против евро. Пара EUR/GBP повысилась на 0,08% до 0,8642, отступив от минимума сессии 0,8628.