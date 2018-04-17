Аксаков: обвинение России в «игре в девальвацию валют» вызывает лишь улыбку 

Обвинение президента США Дональда Трампа в том, что Россия затеяла «игру в девальвацию валют», непонятно на чём основано и вызывает лишь улыбку. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции Анатолий Аксаков, сообщается на сайте «Справедливой России».
«Это обвинение непонятно на чём основано и вызывает лишь улыбку. Потому что и бизнес, и власть заинтересованы в стабильной национальной валюте. Ни укрепление, ни ослабление рубля не интересны, они работают против стабильности, в том числе и социальной», — сказал депутат.
Кроме того, игра в девальвацию валют никому не интересна. Ни бизнесу, ни населению это не выгодно, а власть больше всего заинтересована в стабильности, добавил Аксаков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай «ведут игры» с девальвацией валют, что неприемлемо. В феврале прошлого года Министерство финансов России приступило к покупке валюты на внутреннем рынке в целях минимизации зависимости курса рубля от волатильности стоимости нефти.