Аксаков: обвинение России в «игре в девальвацию валют» вызывает лишь улыбку

«Это обвинение непонятно на чём основано и вызывает лишь улыбку. Потому что и бизнес, и власть заинтересованы в стабильной национальной валюте. Ни укрепление, ни ослабление рубля не интересны, они работают против стабильности, в том числе и социальной», — сказал депутат.