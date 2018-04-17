Санкции против США стали неожиданностью для министерств

Санкции против США стали неожиданностью для российских министерств

Законопроект об ответных санкциях в отношении США , который предполагает запретить импорт товаров из-за рубежа, стал неожиданностью для российских министерств. Об этом во вторник, 17 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из депутатов, для некоторых министерств законопроект о санкциях оказался неожиданным.

«Для них это будет проверкой, насколько они зависимы от импорта, на что тратились все это время бюджетные деньги», — сказал он.

Основная работа по документу начнется после второго чтения, сейчас же ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств, полагает зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев

Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян.

16 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая.