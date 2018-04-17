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Санкции против США стали неожиданностью для министерств
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Санкции против США стали неожиданностью для российских министерств 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Законопроект об ответных санкциях в отношении США, который предполагает запретить импорт товаров из-за рубежа, стал неожиданностью для российских министерств. Об этом во вторник, 17 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Документ обсуждался в правительстве, в том числе с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова пояснила, что этот законопроект — инициатива Госдумы, и конечных решений по нему пока нет. Собеседник газеты высказал предположение, что решение о его внесении могло быть принято Советом безопасности, а сам документ могли подготовить в администрации президента.
По словам одного из депутатов, для некоторых министерств законопроект о санкциях оказался неожиданным.
«Для них это будет проверкой, насколько они зависимы от импорта, на что тратились все это время бюджетные деньги», — сказал он.
Основная работа по документу начнется после второго чтения, сейчас же ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств, полагает зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев.
Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян.
16 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая.
14 апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры дуба.
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