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Орешкин призвал к изменению формата работы Росимущества
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Орешкин считает, что формат работы Росимущества надо менять 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Изменение формата работы Росимущества может быть рассмотрено на Госсовете по управлению имуществом, этого требует изменение специфики деятельности ведомства по сравнению с 90-ми годами, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Очень важное событие — это Государственный совет по управлению имуществом, на котором хотелось бы обсудить перспективную форму для Росимущества. Эта форма должна видоизменяться, потому что, еще раз повторю, Росимущество — это уже не тот орган власти, который был в начале 90-х годов, который владел всей экономикой, совершал массовые, крупные сделки", — сказал Орешкин, выступая на коллегии Росимущества.
"Сейчас это более точечная история, и такие точечные истории надо делать гораздо умнее … и надо смотреть, какие форматы изменения формы Росимущества сделать, чтобы достигнуть поставленных целей", — пояснил он.
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