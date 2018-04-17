Ещё
Потенциал для дальнейшего укрепления рубля ограничен, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Потенциал для дальнейшего укрепления рубля ограничен, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
Рубль демонстрирует уверенное укрепление, реагируя на смягчение внешнеполитического фона и заявления Трампа о том, что новый раунд антироссийских санкций пока откладывается. Обсуждение российских ответных мер в российском Парламенте назначено на 15 мая. Умеренную дополнительную поддержку российской валюте накануне также оказывал старт налогового периода. Представители ЦБ накануне отметили, что в условиях повышенной волатильности на прошлой неделе рынки продолжали стабильно работать, поэтому вмешательства со стороны ЦБ не потребовалось.
Рубль в настоящее время ищет новое равновесие с учетом изменившихся внешних условий. К настоящему моменту рубль фактически отыграл вторую и третью волны давления прошлой недели (во вторник и среду), которые были вызваны рисками распространения санкций на внешний долг и обострением ситуации в Сирии соответственно.
Влияние обоих данных факторов нейтрализовалось с ослаблением внешнего негативного фона. Текущие значения курса практически соответствуют значениям, достигнутым по итогам торгов 9 апреля, отражая реакцию на новые санкции в отношении ряда российских компаний, а также ожидания новых витков санкций. Данные изменения внешних условий привели к устойчивому повышению российской страновой премии и оснований сбрасывать данные факторы со счетов пока нет. В этих условиях, с нашей точки зрения, потенциал для дальнейшего укрепления рубля ограничен.
Денежный рынок
Краткосрочные рублевые ставки на денежном рынке сохраняются в районе отметок 6.9-7.1%. В целом ситуацию на рынке можно охарактеризовать как комфортную. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ изменился незначительно, составляя к сегодняшнему дню ~4.8 трлн. руб. Накануне стартовал апрельский период налоговых выплат. Совокупный объем платежей в текущем месяце оценивается на уровне 2 трлн. руб., пик выплат традиционно придется на 25 апреля. Среднесрочные ставки MosPrime 3m — 7.43 (+2п)%, MosPrime 6m — 7.38%.
Прайм: последние новости
ЦБ РФ 17 апреля предложит купонные облигации на 700 млрд руб Торговый конфликт с США не окажет влияния на экономику Китая – власти РФ в феврале 2018 года снизила активы в гособлигациях США на $3,1 млрд, до $93,8 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю113
Крымский мост потроллил Украину93
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа58
В Совфеде оценили призыв к России от G7134
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»259
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение