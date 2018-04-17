Потенциал для дальнейшего укрепления рубля ограничен, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank

Рубль демонстрирует уверенное укрепление, реагируя на смягчение внешнеполитического фона и заявления Трампа о том, что новый раунд антироссийских санкций пока откладывается. Обсуждение российских ответных мер в российском Парламенте назначено на 15 мая. Умеренную дополнительную поддержку российской валюте накануне также оказывал старт налогового периода. Представители ЦБ накануне отметили, что в условиях повышенной волатильности на прошлой неделе рынки продолжали стабильно работать, поэтому вмешательства со стороны ЦБ не потребовалось.

Рубль в настоящее время ищет новое равновесие с учетом изменившихся внешних условий. К настоящему моменту рубль фактически отыграл вторую и третью волны давления прошлой недели (во вторник и среду), которые были вызваны рисками распространения санкций на внешний долг и обострением ситуации в Сирии соответственно.

Влияние обоих данных факторов нейтрализовалось с ослаблением внешнего негативного фона. Текущие значения курса практически соответствуют значениям, достигнутым по итогам торгов 9 апреля, отражая реакцию на новые санкции в отношении ряда российских компаний, а также ожидания новых витков санкций. Данные изменения внешних условий привели к устойчивому повышению российской страновой премии и оснований сбрасывать данные факторы со счетов пока нет. В этих условиях, с нашей точки зрения, потенциал для дальнейшего укрепления рубля ограничен.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки на денежном рынке сохраняются в районе отметок 6.9-7.1%. В целом ситуацию на рынке можно охарактеризовать как комфортную. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ изменился незначительно, составляя к сегодняшнему дню ~4.8 трлн. руб. Накануне стартовал апрельский период налоговых выплат. Совокупный объем платежей в текущем месяце оценивается на уровне 2 трлн. руб., пик выплат традиционно придется на 25 апреля. Среднесрочные ставки MosPrime 3m — 7.43 (+2п)%, MosPrime 6m — 7.38%.