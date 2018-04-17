Зачем Порошенко заговорил о «коррумпированном» Западе

Приближающиеся и выборы и усилившееся давление на Порошенко в связи с созданием Антикоррупционного суда заставляют последнего разыгрывать карту «коррумпированного Запада», который строя коррумпированный Северный поток, потерял моральное право указывать украинцам, как бороться с коррупцией

Слишком поздно

В практическом плане попытки сорвать строительство безнадежно запоздали. Их надо было начинать, как только идея постройки трубопровода перешла в практическую плоскость. Некоторые шансы у Киева оставались, пока в Германии не решился вопрос о новом правительстве и коалиционном соглашении. Ведь противники «Северного потока-2» есть в большинстве фракций, в том числе и в нынешней коалиции. Да другое дело, что они всегда были в меньшинстве.

Так, если Дания откажет в прокладке газопровода в своих территориальных водах у острова Борнхольм, то строителям придется делать небольшой крюк. Что же касается Швеции, то трубопровод планируется строить не через ее территориальные воды, а через ее континентальный шельф. А конвенция ООН по морскому праву предполагает свободу прокладки кабелей и трубопроводов на шельфе. Да Стокгольм может создавать препятствия, так например определение трассы трубопровода всё равно надо согласовывать с ним. Но в отличие от Дании в Швеции нет внутреннего законодательства, которое бы затрудняло прокладку трубопроводов по политическим мотивам. А экологическое беспокойство шведов можно снять такими же, мерами, какие применялись при строительстве первой очереди «Северного потока» через шведский шельф.

Может, Киев рассчитывает на то, что органы ЕС повлияют на Берлин, а также надеются, что международная обстановка (дело Скрипалей обострение в Сирии ) этому посодействует. Но это тоже иллюзия, так как принятие на общеевропейском уровне решений невыгодных Германии невероятно.

Допустим, в Киеве всего этого не учитывают и переоценивают свои лоббистские возможности. Однако у борьбы с «Северным потоком» есть и внутриполитические стороны. Так, оказывается, что цели этой борьбы для президента и для Верховной Рады не одинаковы.

«Народный фронт» — против украинской трубы

Недовольства Петр Порошенко «Северный потоком» традиционно и по-своему логично. Дескать, новый газопровод не нужен, поскольку он лишает Украину транзита, тогда как, напротив, по украинской трубе можно поставлять еще больше газа в Европу. В интервью украинским телеканалам 12 апреля президент говорит, что «Украина готова транспортировать не 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд». А несколькими днями раньше в интервью немецкой газете Handelsblatt Порошенко проводил ту же мысль только поясняет, что увеличить транзит можно благодаря модернизации украинской ГТС, что по его мнению куда дешевле новой ветки «Северного потока».

А вот принятое 5 апреля «Обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу относительно недопустимости строительства газопровода „Северный поток-2“ и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира», по сути, противоречит желаниям президента. Так в нем говорится, «безусловным результатом создания этих газопроводов (почему во множественном числе непонятно — так как в тексте речь идет об одном „Северном потоке-2“ — ред) станет утверждение абсолютной монополии России на газовом рынке Европы. В таком случае "Газпром" получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы».

Но если угрозой является именно положение России на европейском рынке газа, то европейцы должны думать не только о том, как не допустить строительство нового трубопровода, но о том как сократить вообще потребление российского газа, независимо от его маршрута в Европу (а значит, и по украинской трубе). Ведь как отметила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с Порошенко, «зависимость от российского газа остается независимо от того, идет он через Украину или через Балтийское море». И не случайно президент Украины в обоих упомянутых интервью ни слова не говорит о монополизме «Газпрома».

А ведь заявление Рады можно понять и как призыв к полному отказу Европы от российского газа. «Способствовать распространению на "Газпром" и аффилированных с ним лиц действия всех персональных и секторальных санкций, введенных в связи с российской вооруженной агрессией против Украины» — говорится в нем. А секторальные санкции вполне могут включать и прекращение покупок «газпромовского» газа точно так же, как американские санкции против «РусАла» (а они также официально введены в связи с украинскими событиями в Донбассе) предполагают запрет американцам покупать продукцию этой компании.

Появление такого документа нельзя объяснить лишь тем, что депутаты порадикальнее президента. Да, для многих парламентариев радикальность — критерий качества и потому за подобные тексты они голосуют не задумываясь. Но автор проекта лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак , конечно все рассчитал и сочинил такой текст отнюдь не бездумно. Ведь документ идеально соответствует интересам США и их сателлитов из европейских стран «Троеморья». Американцам надо, чтобы Европа вместо российского газа покупала сжиженный американский, который собираются поставлять на терминалы в Хорватии Польше . И на встрече с Порошенко в Харькове в прошлом декабре польский президент Анджей Дуда выражал недовольство, что Украина не занимается постройкой интерконнектора, чтобы получать через Польшу американский газ.

Но полное вытеснение российского газа на европейском рынке окажется для Киева даже хуже, чем «Северный поток-2». Ведь в первом случае Украина окажется в конце транзитной цепочки, и все транзитные доходы перейдут центральноевропейским странам, во втором, она сохраняет небольшую долю нынешних транзитных доходов.

Но предлагая бороться с «Северным потоком» таким способом «Народный фронт» сигналит Вашингтону: смотрите, мы такие проамериканские, что ради ваших интересов даже миллиардами долларов готовы пожертвовать и можем за собой всю Раду потянуть. А в подтексте это сигнала вопрос: «неужели можно допустить, чтобы воспетый Джо Байденом в мемуарах Арсений Яценюк был лидером партии, которая даже не пройдет в парламент»? И хотя сейчас в Вашингтоне у власти республиканцы, все равно такой сигнал должны оценить.

Перевод антикоррупционных стрелок

Впрочем, и президент и принадлежащий к «Народному фронту» спикер почти синхронно озвучили новый аспект критики «Северного Потока». Сначала 6 апреля Андрей Парубий говорит, что Владимир Путин для установления контроля над Украиной, «не только манипулировал ценой на газ», но и «коррумпировал прошлое украинское руководство», а теперь таким методом он намерен действовать и против Европы. А через три дня и Порошенко в интервью Handelsblatt заявляет: «Северный поток-2 является политической взяткой в обмен на лояльность в отношении РФ, который преследует цель введение экономической и энергетической блокады Украины, нанеся, таким образом существенный вред моей стране. Именно слова о взятке и попали в заголовок этого интервью.

Коррупция, традиционно считается чертой украинским явлением и борьба с ней давно стала главным требованием Запада к Украине. И тут и президент, и спикер неожиданно переводят стрелки на Запад. Думаю, это не случайно. На фоне и близящихся выборов, и нападок Запада по поводу законопроекта об антикоррупционном суде и электронных деклараций для грантоедов, власть может разыграть карту „коррумпированного Запада“, который строя коррумпированный Северный поток, потерял моральное право указывать украинцам, как бороться с коррупцией.

Для самого Порошенко делать такие заявления конечно рискованно (хотя в последние месяцы и он позволяет себе критику относительно западного вмешательства). Однако депутаты Рады, различные Кононенко, Гончаренко и многие другие, включая примкнувшего к ним Ляшко, конечно легко могут разыграть эту карту. Тем более и порохоботы в соцсетях могут не стесняться в выражениях

Конечно логику, таких аргументов несколько нарушает тот факт, что американцы и против "Северного Потока» и за внешнее антикоррупционное управление, но ведь Киев обычно апеллирует к эмоциям избирателей, а не к их логике.