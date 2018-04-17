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Срочно: ЕС потребовал консультаций с США в ВТО по вопросу импортных пошлин на сталь и алюминий
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Срочно: ЕС потребовал консультаций с США в ВТО по вопросу импортных пошлин на сталь и алюминий 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Женева, 17 апреля /Синьхуа/ — Евросоюз в понедельник потребовал
консультаций с США в ВТО в связи с решением Вашингтона ввести
пошлины на импорт продукции из стали и алюминия. Об этом во вторник
сообщил источник в ВТО. —0—
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