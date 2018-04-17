Срочно: ЕС потребовал консультаций с США в ВТО по вопросу импортных пошлин на сталь и алюминий

Женева, 17 апреля / Синьхуа / — Евросоюз в понедельник потребовал консультаций с США ВТО в связи с решением Вашингтона ввести пошлины на импорт продукции из стали и алюминия. Об этом во вторник сообщил источник в ВТО. —0—