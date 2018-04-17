Почти в 4 млрд рублей обходится Красноярскому краю правительство 

Федеральное правительство определило нормативы на содержание региональных коллег. В документе, подписанном премьер-министром они определены, как «отношение оценки объёма расходов на содержание законодательных, исполнительных и других органов государственной власти субъекта Федерации к оценке объёма поступлений в 2018 году налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и дотации на выравнивание его бюджетной обеспеченности».
Правителям Красноярского края отведен самый низкий норматив в РФ — 1,6%! Но благодаря тому, что регион у нас не самый бедный, в деньгах это означает почти 4 млрд рублей. Ровно столько стоит содержание Серого дома и Заксобрания вместе с обслуживающим персоналом. А самые высокие нормативы отведены Еврейской АО — 6,7% и Чечне — 7,1%. Абсолютным же чемпионом остается Севастополь — 16,5% от всех доходов субъекта.