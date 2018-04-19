Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов строительства, машиностроения и коммуникаций.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подорожал на 0,15%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (T:5713), которые подорожали на 350,0 п. (7,84%), закрывшись на отметке в 4.816,0. Котировки Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541) выросли на 195,0 п. (5,50%), завершив торги на уровне 3.740,0. Бумаги Mitsui Mining and Smelting Co. (T:5706) выросли в цене на 222,5 п. (4,61%), закрывшись на отметке 5.045,0.

Лидерами падения стали акции Konami Corp. (T:9766), цена которых упала на 280,0 п. (5,08%), завершив сессию на отметке 5.230,0. Акции The Chiba Bank, Ltd. (T:8331) поднялись на 31,0 п. (3,60%), закрывшись на уровне 830,0, а Shiseido Co., Ltd. (T:4911) снизились в цене на 197,0 п. (2,86%) и завершили торги на отметке 6.692,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1907) превысило количество закрывшихся в минусе (1434), а котировки 214 акций практически не изменились.

Котировки акций Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 5,50%, 195,0 п., и завершили торги на отметке 3.740,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 0,59% до отметки 16.98.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,02%, или 0,70, достигнув отметки $69,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,10%, или 0,81, до $74,29 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,07%, или 1,00, до отметки $1.354,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,11% до 107,35, а котировки EUR/JPY повысились на 0,06%, достигнув отметки 132,77.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 89,42.