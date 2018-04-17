Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов фармацевтической промышленности, газа и водоснабжения и продовольствия.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подорожал на 0,06%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Chiyoda Corp. (T:6366), которые подорожали на 55,0 п. (5,33%), закрывшись на отметке в 1.087,0. Котировки Familymart Ltd (T:8028) выросли на 370,0 п. (3,94%), завершив торги на уровне 9.760,0. Бумаги Meiji Holdings Co., Ltd. (T:2269) выросли в цене на 270,0 п. (3,27%), закрывшись на отметке 8.530,0.

Лидерами падения стали акции Shinsei Bank, Ltd. (T:8303), цена которых упала на 50,5 п. (2,99%), завершив сессию на отметке 1.639,0. Акции Mitsubishi Estate Co., Ltd. (T:8802) поднялись на 52,5 п. (2,83%), закрывшись на уровне 1.804,0, а Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (T:4151) снизились в цене на 66,0 п. (2,73%) и завершили торги на отметке 2.352,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2418) превысило количество закрывшихся в плюсе (940), а котировки 198 акций практически не изменились.

Котировки акций Familymart Ltd (T:8028) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,94%, 370,0 п., и завершили торги на отметке 9.760,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 2,93% до отметки 17.92, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,08%, или 0,05, достигнув отметки $66,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,08%, или 0,06, до $71,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,42%, или 5,70, до отметки $1.345,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,14% до 106,97, а котировки EUR/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 132,63.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,10% до 89,05.