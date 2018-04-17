Цены на авиабилеты вырастут на 300 рублей, рассказал эксперт

Из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в торговых системах цены на авиабилеты вырастут уже 17 апреля. Однако стоимость повысится всего на 300-400 рублей, рассказал « Парламентской газете » заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов

«Курсы валют пересчитываются один раз в неделю — со вторника на среду, согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта. Именно в этот период ночью стоимость авиабилетов самая низкая. Сейчас цены вырастут по объективным причинам — с прошлой недели курс повысился. Однако большинство пассажиров роста стоимости билетов не заметит: он составит всего 300-400 рублей», — сообщил Зотов.

Он отметил, что в данной ситуации нет ничего необычного — переоценка курса происходит еженедельно и в этом вопросе у авиакомпаний нет умысла. «Рост цен не будет значительным, поэтому многие пассажиры не заметят его вовсе. Так что на продаже билетов это никак не отразится», — отметил эксперт. Кроме того, не исключено, что в скором времени стоимость авиабилетов снизится — как только курс упадёт, добавил Зотов.