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Цены на авиабилеты вырастут на 300 рублей, рассказал эксперт
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Цены на авиабилеты вырастут на 300 рублей, рассказал эксперт 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в торговых системах цены на авиабилеты вырастут уже 17 апреля. Однако стоимость повысится всего на 300-400 рублей, рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Курсы валют пересчитываются один раз в неделю — со вторника на среду, согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта. Именно в этот период ночью стоимость авиабилетов самая низкая. Сейчас цены вырастут по объективным причинам — с прошлой недели курс повысился. Однако большинство пассажиров роста стоимости билетов не заметит: он составит всего 300-400 рублей», — сообщил Зотов.
Он отметил, что в данной ситуации нет ничего необычного — переоценка курса происходит еженедельно и в этом вопросе у авиакомпаний нет умысла. «Рост цен не будет значительным, поэтому многие пассажиры не заметят его вовсе. Так что на продаже билетов это никак не отразится», — отметил эксперт. Кроме того, не исключено, что в скором времени стоимость авиабилетов снизится — как только курс упадёт, добавил Зотов.
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