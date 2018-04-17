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Два новых резидента ТОСЭР появились в Челябинской области
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Два новых резидента ТОСЭР появились в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Резидентами ТОСЭР в Бакале и Верхнем Уфалее стали ещё две компании, официально включённые в список минэкономразвития РФ, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Известно, что одно предприятие займётся изготовлением инвентаря для спортивных и детских площадок, что позволит организовать в Бакале 23 новых рабочих места. Второй резидент в Верхнем Уфалее создаст 56 рабочих мест на деревообрабатывающем производстве: компания специализируется на выпуске брёвен, хвойных пиломатериалов и бруса.
«Мы будем вести планомерную системную работу по привлечению инвесторов в регион. По количеству ТОСЭР Челябинская область делит в России первое место с Татарстаном, и мы намерены использовать это преимущество», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Напомним, ранее резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Челябинской области стали предприятия по производству трикотажа (Верхний Уфалей), выпуску чугуна, одежды и освоению месторождения кварцитов (Бакал). Таким образом, число резидентов ТЭСЭР в регионе увеличилось до шести. Статус резидента позволяет компаниям рассчитывать на различные льготы.
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