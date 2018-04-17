Два новых резидента ТОСЭР появились в Челябинской области

Резидентами ТОСЭР в Бакале и Верхнем Уфалее стали ещё две компании, официально включённые в список минэкономразвития РФ , сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Известно, что одно предприятие займётся изготовлением инвентаря для спортивных и детских площадок, что позволит организовать в Бакале 23 новых рабочих места. Второй резидент в Верхнем Уфалее создаст 56 рабочих мест на деревообрабатывающем производстве: компания специализируется на выпуске брёвен, хвойных пиломатериалов и бруса.

Напомним, ранее резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Челябинской области стали предприятия по производству трикотажа (Верхний Уфалей), выпуску чугуна, одежды и освоению месторождения кварцитов (Бакал). Таким образом, число резидентов ТЭСЭР в регионе увеличилось до шести. Статус резидента позволяет компаниям рассчитывать на различные льготы.