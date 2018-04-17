Украина выйдет из состава СНГ частично 

Украина выйдет только из уставных органов Содружества независимых государств. Но сохранит в рамках выгодные стране соглашения. Такое заявление сделали в Верховной Раде. Там сослались на распоряжение президента Петра Порошенко, который требует от правительства денонсирования отдельных соглашений с Содружеством, и продления тех, которые «являются прагматически необходимыми для Украины».
В частности, идет о признании дипломов и трудоустройства, договоре о транзите и прочих документах, «важных для работы и экономики Украины».
Дни.ру напоминают, Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины, но Киев так и не подписал устав СНГ и юридически членом Содружества не был.