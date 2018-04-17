Банковские вклады в рублях будут становиться менее выгодными

Период, когда банковский вклад был не только способом сохранить деньги от инфляции, но и хоть как-то увеличить капитал, завершен. Менее чем за три года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках с наибольшим объемом депозитов физлиц упала вдвое, следует из статистики ЦБ . Последнее на данный момент заметное повышение ставок по вкладам банками произошло в конце 2014 года из-за резкого роста ключевой ставки Банка России. Регулятор тогда поднял ее с 10,5 до 17 процентов на фоне кризиса, падения рубля и разгона инфляции. Аналогичный шаг не могли не предпринять и банки — если в начале декабря 2014-го средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках была немногим выше 10,5 процента, то к концу месяца она превысила уже 15,6 процента. Это и был пик показателя — с тех пор он тяготел только к снижению.

По итогам первой декады апреля 2018 года максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках составила 6,4 процента. В других банках ставок заметно выше найти сложно — ЦБ не рекомендует превышать этот показатель более чем на два процентных пункта. Поэтому доходность депозитов выше девяти процентов — повод насторожиться. После очередного снижения ключевой ставки Банком России 23 марта (до 7,25 процента) ряд крупных банков, как и всегда после такого шага ЦБ, объявил о снижении ставок по депозитам.

Эта тенденция сохранится минимум до конца 2018 года, говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова . Причина в том, что ЦБ уже анонсировал дальнейшее снижение ключевой ставки и завершение перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. По сути это означает, что в дальнейшем снижение ключевой ставки будет явлением довольно редким. Как только ключевая ставка «зафиксируется», банковский сектор еще некоторое время подержит ставки на прежнем уровне, но на фоне растущего профицита ликвидности у российских банков стимула повышать их нет, отмечает Носова. Банки, напротив, ищут инструменты для вложения свободных средств, говорит аналитик.

Сейчас годовая инфляция находится около 2,4 процента, ЦБ ожидает, что в 2018 году она составит 3-4 процента. При дальнейшем снижении доходности вкладов они превратятся в инструмент сбережения и даже отчасти хранения денежных средств, говорит директор по стратегическому развитию УК «Альфа-капитал» Вадим Логинов . При этом процентные премии за депозиты в некрупных банках или за вклады выше страхуемых 1,4 миллиона рублей уже так малы, что не перекрывают рисков, констатирует он.

Банковские вклады — уже инструмент не для заработка, а только для сбережения и даже хранения средств

В этой ситуации наиболее активные россияне ищут альтернативные пути инвестирования свободных средств, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев . Для многих спасительными вариантами кажутся инвестиции в недвижимость и драгметаллы, более искушенные ищут заработок на рынке ценных бумаг — либо через самостоятельную покупку акций и облигаций, либо через участие в паевых инвестфондах, говорит он. Но самостоятельное инвестирование в недвижимость, металлы или иные активы без профподготовки не гарантирует получения прибыли — не будучи специалистом и не зная законов, по которым развиваются эти рынки, инвестор фактически размещает свои сбережения наугад в надежде, что приобретенный актив вырастет в цене, считает Коренев. То же справедливо и для самостоятельной покупки ценных бумаг. Приобретение паев фондов коллективного инвестирования не требует особых знаний и навыков торговли на бирже, но и повлиять на результаты клиент уже не может, отмечает Коренев. «Специализированными компаниями предлагается довольно широкий выбор различных фондов инвестирования, характеризующихся существенно отличающимися рыночными стратегиями. И неискушенному клиенту зачастую бывает непросто разобраться в предлагаемых услугах, чтобы выбрать вариант с оптимальным для его требований соотношением „риск/доходность“, — рассказывает аналитик.

Рынок ценных бумаг при текущем уровне финграмотности населения вряд ли станет в ближайшие годы альтернативой вкладам, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам „Эксперт РА“ Екатерина Щурихина. „Однако у появившихся относительно недавно народных ОФЗ перспективы развития есть — они более понятны гражданам, и способ их приобретения относительно прост“, — говорит она. ОФЗ-н выпускает минфин для инвестиций граждан, это аналог обычных ОФЗ с ограничениями, их доходность превышает вклады. Бумаги продают Сбербанк ВТБ , минимальная сумма покупки в рамках выпуска — 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов. Минфин в апреле анонсировал планы по расширению круга потенциальных покупателей таких бумаг.

По мнению Логинова, население также пока плохо „распробовало“ индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — брокерские счета с ограничениями и налоговыми льготами за долгосрочный договор. Вложения физлиц в фондовый рынок таким способом оправданны, российские акции сейчас по мировым меркам недооценены, считает аналитик.