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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 1,6% — до 2178 пунктов, индекс РТС поднялся на 3,8% и составил 1126 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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