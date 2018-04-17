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Грузооборот порта Ляньюньган на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн по итогам первого квартала 2018 года
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Грузооборот порта Ляньюньган на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн по итогам первого квартала 2018 года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ляньюньган, 17 апреля /Синьхуа/ — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.
Ляньюньган, 17 апреля /Синьхуа/ — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.
Ляньюньган, 17 апреля /Синьхуа/ — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.
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