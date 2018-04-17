Грузооборот порта Ляньюньган на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн по итогам первого квартала 2018 года

Ляньюньган, 17 апреля / Синьхуа / — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.

Ляньюньган, 17 апреля /Синьхуа/ — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.

Ляньюньган, 17 апреля /Синьхуа/ — По итогам первого квартала текущего года грузооборот порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая достиг 58,91 млн тонн, увеличившись на 3 процента против первого квартала 2017 года.