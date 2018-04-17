Индекс РТС прибавит этим утром 2,5%, — Константин Чернышев, аналитик корпорации «Уралсиб»

Российские статданные также не добавляют рынку оптимизма. Промпроизводство в марте выросло лишь на 1% год к году, что на 0,3 п.п. ниже прогноза рынка и на 0,5 п.п. ниже показателя предыдущего месяца. Европейские рынки в понедельник умеренно отступили, евро укрепился. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,2%. Американские индексы начали неделю в плюсе, S&P 500 вырос на 0,8%. Поскольку после ракетного удара, нанесенного по Сирии в прошлые выходные, Белый дом пока не планирует новых военных акций, влияние сирийского конфликта на рынки немного ослабло, и инвесторы переключились также на другие факторы, в частности на отчетность компаний за 1 кв. 2018 г. и статистику по экономике США. Розничные продажи в США в марте выросли на 0,6% месяц к месяцу, что на 0,2 п.п. больше, чем ожидал рынок, а производственный индекс Empire State не дотянул до прогноза.

Сегодня выйдут данные по промпроизводству в США в марте. Согласно статистике, опубликованной сегодня в Китае, рост ВВП страны в 1 кв. 2018 г. совпал с прогнозом и составил 6,8% год к году, промпроизводство в марте увеличилось на 6% год к году и оказалось на 0,3 п.п. хуже ожиданий, а розничные продажи выросли в марте на 10,1%, заметно превысив прогноз. Данные по промпроизводству насторожили рынок, и сегодня индексы азиатского региона снижаются. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть Brent подрастают. Поскольку краткосрочно ситуация на российском рынке не ухудшилась — новых санкций вчера не последовало, а ситуация вокруг Сирии не получила дальнейшего военного развития, — российские индексы сегодня попытаются отыграть часть потерь. Мы ожидаем, что индекс РТС вырастет этим утром на 2,5%.