Почему Трамп боится слабого рубля

СМИ растиражировали очередное заявление американского президента, теперь оно касалось нашей национальной валюты. И не только нашей.

"Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Это неприемлемо", — сообщил Трамп в Twitter.

С чего это вдруг такие некорректные, с политической точки зрения, заявления в адрес сразу двух стран?

Задачей Трампа как президента, которую он сам себе поставил еще в ходе избирательной кампании, являлось повышение конкурентоспособности товаров и сырья, произведенных в США, на международном рынке. А если другие страны, тем более конкуренты, как он считает, намеренно девальвируют свои валюты, то весь сегодняшний американский протекционизм, все антироссийские санкции и все меры по защите своего рынка от уже давно занявших там достойное место китайских товаров, нивелируются, либо эффект от них значительно снижается.

Лично мне было интересно, каким образом Трамп, будучи избранным на пост президента, начнет дружить с ФРС , так как ФРС проводит в этом году более жесткую монетарную политику, борясь с инфляцией, а Трамп считает, что рост инфляции имеет меньше значения, чем конкурентные позиции американских товаров. Фактически Трамп, испортив отношения с Китаем и Россией, теперь бросил вызов ФРС, открыто заявив, что Америке не нужен сильный доллар и инфляция, пусть доллар будет слабее, но конкурентоспособность Америка должна повысить.

Сейчас сложно предсказывать, чем закончится эта дискуссия. Но она очень интересна, так как может иметь среднесрочные последствия для доллара в пользу его ослабления к мировым валютам. И первым звоночком в пользу того, что Америке не нужен сильный доллар было сделанное этой зимой заявление министра финансов Стива Мнучина, который сказал, что сильный доллар не помогает американской экономике. Евро и британский фунт стерлингов на этих заявлениях укрепились — евро не очень существенно, а вот фунт прибавляет 0,6 процента по отношению к доллару.

Для России эта дискуссия интересна еще и тем, что многие введенные ранее западные санкции при обесценении рубля могут оказаться неэффективными, например, ограничения на заимствования российских компаний и банков за рубежом.