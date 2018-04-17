Ослабление санкционных рисков станет триггером для роста российских акций, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Американские биржевые площадки в понедельник завершили торговую сессию ростом на фоне ослабления рисков, связанных с прямым военным столкновением Москвы и Вашингтона в Сирии . Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,81%, закрывшись на отметке 2677,84 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,87%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне, составив 2,83%.

Игроки не теряют надежды на то, что стартовавший сезон отчета компаний принесет неплохие доходы, и если геополитика или очередные вредные для рынков инициативы Трампа не будут выходить на передний план, то апрель для инвесторов может стать более позитивным месяцем, чем март.

Сегодня во Флориде состоится двухдневная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Дональда Трампа, на которой лидеры двух стран обсудят торговые отношения и подготовку переговоров с КНДР . По мнению представителя Белого дома Сары Сандерс, встреча должна пройти в позитивном ключе.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,41%, закрывшись на отметке $71,56. Несмотря на снижение геополитических рисков, игроки не спешат к полномасштабной фиксации прибыли в длинных позициях по «черному золоту», и то, что цена на Brent четыре торговых сессии отбивается от поддержки $71, создает неплохие предпосылки для продолжения роста к новым максимумам, на пути которых стоит отметка $73,40.

Сегодня рынки традиционно будут следить за выходящими в 23.30 мск данными по запасам сырой нефти от Американского института нефти, которые определят динамику цен на «черное золото» на старте торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2143,67 п., снизившись на 1,44%. В текущей ситуации для возвращения к росту индикатору нужно преодолеть уровень 2180 пунктов.

На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 100000 п., уход под который снова возобновит продажи. Сопротивления расположены на 112200 п. и 113600 пунктов.

Российская валюта по итогам прошедшей торговой сессии закрылась на отметке 61,16, укрепившись на 1,42% по отношению к доллару США, и если рублю удастся закрепиться под уровнем 61, то мы достаточно быстро сможем увидеть отметку 59.

В понедельник Дональд Трамп в своем твиттере назвал Россию Китай валютными манипуляторами из-за девальвации национальных валют и в связи с этим видимо решил подкорректировать курс рубля заявлением о том, что на данном этапе не намерен вводить дополнительные экономические санкции против РФ.

Трамп — человек непостоянный. Он сначала пишет одно, потом может сказать совершенно другое, так что здесь нам расслабляться совсем не стоит, но тем не менее новость в моменте достаточно позитивная.