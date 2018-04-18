Доллар дорожает к иене на ослаблении геополитических рисков

Согласно данным торгов, на 8.14 мск курс доллара к иене рос до 107,35 иены за доллар со 107,01 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,2376 доллара за евро с 1,237 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 89,52 пункта.

Интерес к безопасным активам, к которым традиционно относится иена, снижается, несмотря на недавнюю атаку по Сирии . Инвесторы не ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

"Курс доллара к иене может и дальше расти, если саммит США и Японии завершится без больших сюрпризов", — цитирует агентство Рейтер президента FPG Securities в Токио Кодзи Фукаи (Koji Fukaya). Премьер-министр Японии находится с визитом в США с 17 по 19 апреля. Его встреча с президентом США проходит во Флориде.

Поддерживает доллар и позитивная статистика, которая вышла во вторник. Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. При этом аналитики ожидали увеличения лишь до 1,27 миллиона.