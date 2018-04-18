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Доллар дорожает к иене на ослаблении геополитических рисков
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Доллар дорожает к иене на ослаблении геополитических рисков 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 18 апр ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднимается в среду утром на ослаблении геополитических рисков, при этом инвесторы следят за встречей президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Согласно данным торгов, на 8.14 мск курс доллара к иене рос до 107,35 иены за доллар со 107,01 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,2376 доллара за евро с 1,237 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 89,52 пункта.
Интерес к безопасным активам, к которым традиционно относится иена, снижается, несмотря на недавнюю атаку по Сирии. Инвесторы не ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.
"Курс доллара к иене может и дальше расти, если саммит США и Японии завершится без больших сюрпризов", — цитирует агентство Рейтер президента FPG Securities в Токио Кодзи Фукаи (Koji Fukaya). Премьер-министр Японии находится с визитом в США с 17 по 19 апреля. Его встреча с президентом США проходит во Флориде.
Поддерживает доллар и позитивная статистика, которая вышла во вторник. Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. При этом аналитики ожидали увеличения лишь до 1,27 миллиона.
В среду инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» (Beige Book) — ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.
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