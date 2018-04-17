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Санкции США: Россию погружают в рецессию
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Санкции США: Россию погружают в рецессию 

Газета.Ru 47 минут назад
Эффект от очередного витка санкций США на этот раз будет жестким: отток капитала из России вырастет на $20 млрд и составит $49 млрд, доллар укрепится на 3,5-4 рубля, цены пойдут вверх и инфляция в итоге выйдет за пределы центробанковского целевого уровня. Таков прогноз экспертов «Центра развития» ВШЭ. Негативный эффект от санкций будет ощущаться один-два года. Российские контрсанкции при этом усилят и без того возросшую изоляцию России.
Во что России обойдутся санкции, введенные США 6 апреля? Ответ на этот вопрос по горячим следам дают эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ. В краткосрочном плане санкции США окажут «заметное, но ограниченное влияние» на экономику России», отмечается в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».
При отсутствии новых шоков эффекты от санкций США будут исчерпаны в течение 1-2 лет, но в целом, санкции неизбежно продолжат оказывать «негативное влияние на экономический рост на более фундаментальном уровне», вызывая ограничение притока иностранных инвестиций, осложнение выхода на внешние рынки и пр.
Это будет негативно влиять на общую конкурентоспособность страны, что приведет к ограничению долгосрочных темпов роста», считают эксперты.
На российском финансовом рынке будет сказываться вынужденная распродажа активов, попавших под санкции российских компаний, а также «значимый рост риска и соответствующее ухудшение потоков капитала».
В 2018 году рост оттока частного капитала, по грубым оценкам, составит $20 млрд — с $29 млрд до $49 млрд Эксперты прогнозируют замедление экспорта.
По грубым оценкам, снижение экспорта в 2018-2019 годах составит до $3-4 млрд, или 0,7-0,9% от совокупного товарного экспорта России. То есть, по нашим оценкам, $423 млрд в 2018 году (при цене на нефть $67 за баррель). Общий экспорт товаров из России в США в 2017 году составил $10,7 млрд

Слабый рубль разгонит инфляцию

«Прямые потери от снижения экспорта приведут к повышению среднегодового курса доллара на 3,5-4 рубля: с 57 рублей в марте, то есть до санкций. И до 60,5-61 рубля — с санкциями. (При среднегодовой цене на нефть Urals $67 за баррель)», — отмечают эксперты.
По их мнению, скачки курса до 65 и более рублей за доллар являлись шоковыми, то есть обусловленными временной паникой.
Даже если очередного резкого ослабления рубля не произойдет, уже случившегося снижения достаточно, чтобы разогнать рост цен в России выше ориентира, обозначенного ЦБ РФ.
Скачки курса нацвалюты будут способствовать повышению инфляции с 3,6% без санкций до 4,1-4,3% с санкциями (декабрь к декабрю), при целевом уровне Банка России в 4,0%, отмечают в ВШЭ.
Из-за повышения риска финансовой дестабилизации и «уже гарантированного повышения инфляции ключевая ставка ЦБ, вероятно, сохранится до конца года вблизи нынешних 7,25%. Ставки по кредитам нефинансовому сектору также будут несколько выше, чем без санкций».
По оценкам Центра развития НИУ ВШЭ, под действием перечисленных факторов ожидаемый рост ВВП в 2018 году (при среднегодовой цене нефти $67) замедлится с 1,9% (без санкций) до 1,7%.
Напомним, что 6 апреля США расширили санкции против России. В обновленном списке — 24 физических и 14 юридических лиц. Как следует из материалов минфина США, в списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. На официальном сайте минфина США говорится, что эти люди так или иначе связаны с ситуацией на Украине и в Сирии.
В ответ депутаты Госдумы предложили запретить ввоз в Россию ряда американских товаров (алкоголя, табака, лекарств и пр.), ограничить сотрудничество в некоторых секторах (например, в авиастроении), запретить американцам работать в РФ и пр.
Позже администрация США сообщила, что рассматривают возможность введения новых санкций против России в ближайшее время.

России не хватает инвестиций

Эксперты не без оснований посвятили отдельную главу своего исследования проблеме притока и оттока инвестиций на фоне роста санкционного давления Запада. Отмечается, что в последнее время предприятия наращивают вложения в зарубежные активы.
В основном это происходит в части прямых инвестиций, в то время как «серый» отток капитала (сумма статей «сомнительные операции», «прочие операции», а также «чистые пропуски и ошибки») колеблется вокруг нулевой отметки. Этому способствуют политика Банка России по зачистке банковского сектора.
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну в первом квартале составил $4,3 млрд По оценкам «Центра развития», почти весь этот объем — это реинвестированные доходы, в то время как новые прямые инвесторы в страну не приходят.
Баланс ПИИ реального сектора на протяжении последних трех кварталов остается отрицательным. Вклад банков в отток капитала был незначительным, в отличие от первого квартала прошлого года. Последние два квартала банки практически не наращивают валютные активы, а интенсивность сокращения внешнего долга банковской системы существенно снизилась.
В последние два года динамика оттока капитала частного сектора формируется в условиях близких к нулю изменений зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами. Когда рост активов сопровождается сокращением обязательств, происходит усиление оттока капитала.
Похожая динамика наблюдается в последние два квартала. В условиях ужесточения западных санкций и возросших рисков компаниям и банкам становится сложнее занимать средства на внешних рынках.
Кроме того, усиливается отток средств нерезидентов из российской экономики и снижение иностранных инвестиций в страну в целом.
Влияние ужесточения санкций уже сказалось на вторичном рынке госдолга. Приток средств нерезидентов в первом квартале сократился до $0,8 млрд против $7,3 и $1,4 млрд, соответственно в третьем и четвертом кварталах прошлого года.
В этих условиях Банк России вновь привлек краткосрочные обязательства на сумму $2 млрд для поддержки валютной ликвидности российских банков, отмечает эксперт «Центра развития» Сергей Пухов.

Контрсанкции подрежут человеческий капитал

Ситуация однозначно ухудшится в случае введения ответных санкций со стороны России, прогнозируют эксперты.
Дело в том, что размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по самой России гораздо сильнее.
Российские контрсанкции, если они будут введены, будут способствовать еще большему оттоку капитала и ограничению российского экспорта, поскольку точно не известен круг предприятий и стран, которые последуют рекомендациям США.
«Эффект от неявных санкций может превысить эффект от явных, в том числе за счет того, что под неявные санкции могут попасть и другие товары российского экспорта», — предупреждают эксперты.
Даже если ситуация будет складываться по «благоприятному» сценарию, то есть без дальнейшей эскалации, уже введенные санкции, вероятно, потребуют денежных вливаний со стороны государства, считают эксперты. Ситуация на подсанкционных и смежных предприятиях «гарантированно ухудшится, что может вызвать рост социальной напряженности в и без того сложный посткризисный период».
При этом правительству придется решать, в каком объеме оказывать финансовую помощь компаниям, пострадавшим от санкций, а сколько ресурсов оставить на долгосрочные цели — развитие инфраструктуры и человеческого потенциала.
«В целом возобновление войны санкций усиливает и без того возросшую изоляцию российской экономики, что способствует закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста», — считают в «Центре развития».
Эксперты не исключают, что российская экономика на фоне санкций Запада может свалиться в рецеcсию. Впрочем, пока этого не происходит.
«Снижение ВВП во втором полугодии 2017 года было обусловлено завершением фазы активного восстановления запасов, и потому его вряд ли можно расценивать как рецеcсию», — считает эксперт Кондрашов.
Повысившиеся за последние полгода цены на нефть в совокупности с ростом выплат бюджетникам формируют позитивную динамику зарплат и расходов населения, что также поддерживает экономический рост, который, впрочем, остается очень скромным.
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