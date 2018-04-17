Госстат: Китай способен сохранить динамику роста ВВП даже при торговых трениях с США

ПЕКИН, 17 апреля. / ТАСС /. Китайская экономика способна успешно развиваться при довольно высоких темпах роста ВВП, несмотря на усиливающиеся торговые трения с США . Об этом заявил во вторник официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Син Чжихун.

"Экономика Китая обладает высокой степенью эластичности и довольно хорошо приспособлена к преобразовательным процессам. Прежде ключевым фактором роста были инвестиции, однако теперь существует еще один движитель — [внутреннее] потребление. Мы превратились из державы, ориентированной на экспорт, в государство, развивающееся как за счет реализации продаж на внешних рынках, так и благодаря импорту. Эти структурные изменения в значительной мере повлияли на усиление устойчивости и стабильности народного хозяйства КНР", — сказал Син Чжихун.

По его словам, особо большое влияние на темпы ВВП роста страны оказывает фактор внутреннего потребления, на которое в структуре роста Китая с 2008 по 2017 год в среднем ежегодно приходилось 105%. Чиновник подчеркнул, что тем самым снижается негативный эффект воздействия внешних торгово-экономических факторов на китайскую экономику.

"Внутреннее потребление уже пятый год выступает в качестве главного стимула экономического развития КНР. Оно гораздо менее подвержено колебаниям, чем экспорт и инвестиции. Поэтому наблюдаемые трансформации в народном хозяйстве играют чрезвычайно важную стабилизирующую роль", — резюмировал Син Чжихун.