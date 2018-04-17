Интернет-магазины недружественных России стран предложили обложить налогами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров для интернет-площадок на территориях государств, поддерживающих недружественные действия в отношении России.

«Мы настаиваем на том, чтобы установить обязанность по уплате налогов и таможенных пошлин зарубежными интернет-магазинами с трансграничного потока торговли. Размер сбора должен составить не менее 30%, что соответствует сборам при классическом импорте (18% НДС и 10-15% — таможенная пошлина), в таком случае беспошлинный порог необходимо снизить до нуля», — рассказал президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Он добавил, что при отказе зарубежных интернет-площадок выполнять требования российского законодательства предлагается их полная блокировка на территории России, передает RT.

В АКИТ пояснили, что за последние годы экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных значений в 36% от всего объема рынка интернет-торговли. Объем безналоговой торговли в 2017 году достиг 374 млрд рублей, из которых 34% приходится на интернет-площадки США и страны Евросоюза. Отмечается, что бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота. Общий объем выпадающих доходов составил более 80 млрд рублей, отмечают авторы инициативы. Однако новые меры, по мнению авторов обращения, позволят получить более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в российский бюджет.,

Как отмечается в документе, такая мера послужит ответной реакцией на недоброжелательную политику иностранных государств и стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли.

В настоящий момент в России один человек может в месяц без уплаты пошлины получить интернет-покупки на сумму не более 1 тыс. евро и весом не более 31 кг. В случае превышения лимита пошлина составит 30%. В 2019 года беспошлинный порог должен снизиться до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро. При этом НДС интернет-покупки из других стран не облагаются.