Интернет-магазины недружественных России стран предлагают обложить налогами

Для интернет-площадок расположенных на территориях государств, поддерживающих недружественные действия в отношении России , предлагают ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров. Соответствующую инициативу (текст есть в распоряжении RT) на имя вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина 13 апреля отправила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как отмечается в документе, такая мера послужит ответной реакцией на недоброжелательную политику иностранных государств и стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли.

Также, как считают авторы обращения, мера позволит получить более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в российский бюджет.

«Мы настаиваем на том, чтобы установить обязанность по уплате налогов и таможенных пошлин зарубежными интернет-магазинами с трансграничного потока торговли. Размер сбора должен составить не менее 30%, что соответствует сборам при классическом импорте (18% НДС и 10% — 15% таможенная пошлина), в таком случае, беспошлинный порог необходимо снизить до нуля», — рассказал президент АКИТ Алексей Фёдоров

По его словам, прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Он добавил, что при отказе зарубежных интернет-площадок выполнять требования российского законодательства предлагается их полная блокировка на территории России.

В АКИТ пояснили, что за последние годы экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных значений в 36% от всего объёма рынка интернет-торговли. Объём безналоговой торговли в 2017 году достиг 374 млрд руб., из которых 34% приходится на интернет-площадки США и страны Евросоюза . Отмечается, что бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота. Общий объём выпадающих доходов составил более 80 млрд руб, отмечают авторы инициативы.

В настоящий момент в России один человек может в месяц без уплаты пошлины получить интернет-покупки на сумму не более одной тысячи евро и весом не более 31 кг. В случае превышения лимита пошлина составит 30%. В 2019 года беспошлинный порог должен снизиться до €500, а в 2020 году до €200. При этом НДС интернет-покупки из других стран не облагаются.