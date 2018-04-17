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Интернет-магазины недружественных России стран предлагают обложить налогами
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Интернет-магазины недружественных России стран предлагают обложить налогами 

RT на русском 1 час назад
Для интернет-площадок расположенных на территориях государств, поддерживающих недружественные действия в отношении России, предлагают ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров. Соответствующую инициативу (текст есть в распоряжении RT) на имя вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина 13 апреля отправила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
Как отмечается в документе, такая мера послужит ответной реакцией на недоброжелательную политику иностранных государств и стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли.
Также, как считают авторы обращения, мера позволит получить более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в российский бюджет.
«Мы настаиваем на том, чтобы установить обязанность по уплате налогов и таможенных пошлин зарубежными интернет-магазинами с трансграничного потока торговли. Размер сбора должен составить не менее 30%, что соответствует сборам при классическом импорте (18% НДС и 10% — 15% таможенная пошлина), в таком случае, беспошлинный порог необходимо снизить до нуля», — рассказал президент АКИТ Алексей Фёдоров.
По его словам, прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Он добавил, что при отказе зарубежных интернет-площадок выполнять требования российского законодательства предлагается их полная блокировка на территории России.
В АКИТ пояснили, что за последние годы экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных значений в 36% от всего объёма рынка интернет-торговли. Объём безналоговой торговли в 2017 году достиг 374 млрд руб., из которых 34% приходится на интернет-площадки США и страны Евросоюза. Отмечается, что бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота. Общий объём выпадающих доходов составил более 80 млрд руб, отмечают авторы инициативы.
В настоящий момент в России один человек может в месяц без уплаты пошлины получить интернет-покупки на сумму не более одной тысячи евро и весом не более 31 кг. В случае превышения лимита пошлина составит 30%. В 2019 года беспошлинный порог должен снизиться до €500, а в 2020 году до €200. При этом НДС интернет-покупки из других стран не облагаются.
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