В Перми подорожали квартиры?

Мы хотим продать квартиру, но знакомые посоветовали не спешить. Говорят, что после длительного падения цены на жильё стали расти. Так ли это?

«В последние три месяца цены на недвижимость в Перми действительно росли, — отвечает председатель комитета по аналитике ассоциации «Региональная гильдия риелторов. Пермский край » Алексей Скоробогач. — Средняя цена предложения на рынке многоквартирного жилья в краевой столице поднялась на 2,7% и сейчас — около 52 тысяч рублей за кв. м. Средняя цена в новостройках — 53 тысячи рублей за кв. м, на вторичном рынке — 51 500 рублей. Это уровень цен на пермском рынке 2014 года.

Однако пока рано предсказывать, застынут цены на этом уровне, продолжат рост или, наоборот, упадут. Трёхмесячного периода наблюдений недостаточно для того, чтобы делать выводы о состоянии рынка недвижимости».