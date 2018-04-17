Не следует воспринимать защиту прав на интеллектуальную собственность в Китае как уступку США

10 апреля в Хайнане был официально открыт Боаоский азиатский форум. В этом форуме также принял участие известный экономист Гуань Циню, директор исследовательского финансового института.

Информационное агентство Гуанча во время интервью с директором Гуань Циню задало ему целый ряд вопросов по животрепещущим темам в экономике.

Гуань Циню заявил, что на Боаоском азиатском форуме Китай дал обещание защищать права на интеллектуальную собственность и усилить контроль над рынком. Однако это вовсе не означает, что Китай в условиях торговой войны уступает Трампу. Он описал это, как особую «стратегию переговоров». Торговая война — это очень длительный процесс, ведь США уже не может так легко победить Китай.

Несмотря на то, что торговая война в краткосрочной перспективе окажет определенное давление на курс юаня, однако в долгосрочной перспективе такой ситуации, как в России не произойдет, по причине того, что как золотовалютный резерв, так и рынок капиталов в Китае достаточно велики.

Одновременно с этим, Китай также заявляет, что он снизит таможенные пошлины на автомобили. В отношении этого многоуважаемый Гуань Циню считает, что снижение таможенных пошлин на автомобили, в определенной степени, идет на пользу Китаю, так как отрасль машиностроения в Китае имеет свои недостатки. Этой отрасли необходимо по-настоящему начать конкурировать с иностранными предприятиями.

В заключении Гуань Циню сказал, что цена не недвижимое имущество в Китае отражает стоимость активов. А «пузырь» на рынке недвижимости не такой уж и большой, ведь спрос по-прежнему очень высок.

Полный текст интервью

Гуанча: 10 апреля в первой половине дня вы опубликовали статью под названием «Десять наблюдений на Боаоском азиатском форуме». В статье вы упоминали обещания Китая защищать права на интеллектуальную собственность и усилить контроль над рынком. В условиях большой торговой войны, некоторые предполагают, что этой войной Трамп преследует совершенно иные цели. Они считают, что торговая война направлена на сдерживание научно-технического развития Китая. Более того, некоторые заявляют, что Китай своими действиями уступает Трампу, тем самым признавая свое поражение. Что вы об этом думаете?

Гуань Циню: Для начала нам необходимо понять длительность, обременительность и сложность этой торговой войны. Это не какие-то шаблонные фразы, ведь рано или поздно нам будет необходимо сражаться в этой торговой войне. Сейчас это только начало. Что касается проблемы «прав на интеллектуальную собственность», то Китай никому и ни в чем не уступает, это особая «стратегия переговоров».

Если говорить с точки зрения долгосрочной перспективы, то США по-прежнему пока имеет большое техническое преимущество во многих сферах, однако это разница постепенно сокращается. В прошлом мы производили продукцию только в среднем и нижнем секторе торговли, однако сейчас повсеместно проходит модернизация производства. У Китая есть успехи не только в среднем и нижнем секторе торговли, но и в сфере высокого производства. Поэтому если смотреть на проблему с этой точки зрения, то США в этой сфере обязательно будет давить на Китай, однако современные китайско-американские отношения уже претерпели существенные изменения. Америка уже не может так легко победить Китай в торговой войне.

Гуанча: Вы упоминали о проблеме автомобильной отрасли. Китай дал обещание постепенно сокращать таможенные пошлины на автомобили. Какое влияние это окажет на автомобильную промышленность Китая?

Гуань Циню: Конечно, это нанесет значительный удар по автомобильной промышленности Китая. Однако государство не может вечно защищать эту отрасль. Более того, методы этих предприятий с участием государственного и частного капитала стоит внимательно пересмотреть. Ведь все деньги, в основном, были заработаны иностранными предприятиями. Китайские предприятия хотят стать лучше, для этого им необходимо по-настоящему конкурировать с иностранными предприятиями, поэтому я не вижу здесь только отрицательную сторону. Это, на самом деле, отличный шанс.

Гуанча: Если будут снижены таможенные пошлины на автомобили, то, как вы думаете, какое влияние это окажет на автомобили на новых источниках энергии, которые правительство Китая старается всеми силами внедрить в современное общество?

Гуань Циню: Автомобили на новых источниках энергии пока еще сильно зависят от субсидий. Более того, себестоимость таких автомобилей гораздо выше автомобилей с бензиновым двигателем. В краткосрочной перспективе понижение пошлин, конечно, окажет негативное влияние на рынок автомобилей на новых источниках энергии. Ведь, в конце концов, себестоимость автомобилей на новых источниках энергии не может так быстро опуститься. Однако, как и с автомобилями с бензиновыми двигателями, рано или поздно производители автомобилей на новых источниках энергии все равно начнут конкурировать между собой. Кроме этого, государство не может отменить пошлины в один день, правительство будет делать это постепенно.

Гуанча: На Боаоском азиатском форуме Вы принимали участие в подфоруме «Один пояс, один путь и китайский юань». Сейчас в условиях торговой войны все очень внимательно следят за курсом юаня. Что Вы думаете о юане и его будущем? Сейчас Федеральная резервная система США увеличивает процентную ставку. Многие интернет пользователи предполагают, что это имеет отношение к торговой войне. А каково ваше мнение?

Гуань Циню: Интернационализация китайского юаня в странах где проходит «Один пояс, один путь» — это очень долгосрочная программа. Китай, например, может создавать инфраструктуру, банковские клиринговые учреждения, а также предоставлять соседним странам, которые принимают участия в проекте «Один пояс, один путь», инвестиции в юанях, однако все это займет огромное количество времени.

В среднесрочной перспективе, это торговая война, которая затронет импорт и экспорт в Китае, обязательно окажет влияние на валютный курс юаня. Однако внутриполитический курс пока остается неизменным, ведь «стабильность превыше всего». Правительство также обладает большой мощью, поэтому я предполагаю, что больших проблем не будет.

Такой ситуации, как в России, не произойдет точно, по причине того, что как золотовалютный резерв, так и рынок капиталов в Китае достаточно велики.

Что же касается увеличения процентной ставки Федеральной резервной системой США и связи между торговой войной, то я хочу сказать, что Федрезерв США действует независимо от Белого дома.

Гуанча: На Боаоском азиатском форуме Вы также принимали участие в другом подфоруме, а именно «Рынок недвижимости: на этот раз, действительно, по-другому». Могли бы вы поделиться своим мнением о рынке недвижимости?

Гуань Циню: Во-первых, в разных городах нам необходимо смотреть на цены по-разному. В мегаполисах регулировка и контроль рынка недвижимости необходима, однако по-прежнему стоит проводить политику «разграничение городов». Кроме этого, стоимость жилья в Китае — это характерная национальная особенность, ведь стоимость на недвижимость отражает стоимость активов.

Спрос в Китае на недвижимость очень высок. Народ, в условиях недостатка возможностей для эффективных инвестиций, осуществляет капиталовложения в недвижимость. Более того, стремительная урбанизация в Китае также повышает цены на недвижимость. Кроме этого, такая ситуация является показателем денежной инфляции, которая, в свою очередь, повышает стоимость самих активов.

Стоит также отметить, что земельная система и имущественное право в Китае очень сложные. Множество людей получили пользу от повышения цен на недвижимость, однако об этом часто умалчивают. Это в определенной степени имеет негативное влияние на расслоения общества в Китае.

Одновременно с этим, мы можем наблюдать, что в малых городах желание народа улучшить свои жилищные условия остается очень большим. Продажа недвижимости в таких городах находится на очень высоком уровне. Поэтому «пузырь» на рынке недвижимости не такой уж и большой, ведь спрос по-прежнему остается очень высоким. Некоторые считают, что необходимо провести только небольшую корректировку законов.

Гуанча: Как вы думаете, какая именно необходима корректировка?

Гуань Циню: В мегаполисах необходимо проводить регулирование и контроль, так как «эффект стада» действительно существует. Но какие конкретные шаги должны быть предприняты в малых городах? Какие полномочия должны быть у местного правительства? Это еще нам предстоит увидеть.

Если думать о механизме долгосрочного равновесия, то думаю, что необходимо улучшать рынок аренды. Таким образом, с одной стороны, пользу получат и другие предприятия. А с другой стороны, после усиления контроля можно будет создавать баланс на рынке, тем самым уменьшить чересчур большую власть домовладельцев. Ведь арендаторы совершенно никак не защищены.

Однако, в общем говоря, достичь долгосрочного механизма равновесия будет очень трудно. Более того, стоит внимательно изучить соотношение между ценами на землю и стоимостью жилья.

Ведь, в конце концов, стоимость жилья определяется ценами на землю. Если смотреть на себестоимость, то высокие цены на землю приводят к повышению цен на жилье. Однако основная причина повышения цен на землю заключается в повышении стоимость жилья. Это такой замкнутый цикл. А поэтому нельзя считать, что причиной повышения цен на жилье заключается только в повышении цен на землю.

По существу, нам все-таки необходимо создать систему социального страхования. Таким образом мы сможем решить проблему завышенной стоимости жилья через сокращения разрыва богатых и бедных. Если мы не решим проблему социального страхования, медицины и поддержки пенсионеров, то проблема повышенной стоимости недвижимости будет еще более насущным вопросом. Результатом этого может стать еще большая социальная дифференциация и раздувания «пузыря» на рынке недвижимости.

Поэтому проблема повышения цен на недвижимость не может быть решена одним методом.

Гуанча: Вы также специализируетесь в нефтяной отрасли. Шанхайская международная энергетическая биржа с 26 марта начала торги нефтяными фьючерсами (в юанях — прим. перевод). Многие считают, что это может «подорвать господство доллара». Что вы об этом думаете?

Гуань Циню: Это событие не имеет никакого отношения с господством доллара. Цель торгов нефтяными фьючерсами в юанях заключается в установлении механизма ценообразования на нефть в Китае. Это уменьшит риски предприятий и будет способствовать интернационализаци китайского юаня. В настоящее время нет возможности решить проблему господства доллара. Если посмотреть на историю, то доллару потребовалось 50 лет на то, чтобы заменить английский фунт. Только после многих лет, когда Америка стала первой экономикой в мире, доллар смог заменить английский фунт.