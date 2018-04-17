В России резко подорожают авиабилеты

В ночь с 17 на 18 апреля произойдет резкий скачок в стоимости авиабилетов в России . Таким образом, они подорожают сразу на 6‐7%. Это связано с изменением курсов валют, сообщил портал URA.RU со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, уже с 18 апреля система бронирования будет предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллар — в 62,5 рубля.

Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону

— сообщение.

В настоящий момент стоимость билетов рассчитывается по курсу, в котором евро равен 72 рублям, а доллар — 59 рублям.

Согласно сообщению, на прошлой неделе спрос у россиян на покупку авиабилетов за рубеж снизился на 10%. Что касается путешествий в европейские страны — тут бронирование упало сразу на четверть.

Резкое падение рубля началось еще 9 апреля после введениея США новых санкций против России. По данным аналитиков, рост цен также может произойти на бытовую технику, электронику, импортные овощи и автомобили.