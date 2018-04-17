Ещё
В России резко подорожают авиабилеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России резко подорожают авиабилеты 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В ночь с 17 на 18 апреля произойдет резкий скачок в стоимости авиабилетов в России. Таким образом, они подорожают сразу на 6‐7%. Это связано с изменением курсов валют, сообщил портал URA.RU со ссылкой на сервис «Туту.ру».
Согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, уже с 18 апреля система бронирования будет предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллар — в 62,5 рубля.
Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону
— сообщение.
В настоящий момент стоимость билетов рассчитывается по курсу, в котором евро равен 72 рублям, а доллар — 59 рублям.
Согласно сообщению, на прошлой неделе спрос у россиян на покупку авиабилетов за рубеж снизился на 10%. Что касается путешествий в европейские страны — тут бронирование упало сразу на четверть.
Резкое падение рубля началось еще 9 апреля после введениея США новых санкций против России. По данным аналитиков, рост цен также может произойти на бытовую технику, электронику, импортные овощи и автомобили.
Ассоциация туроператоров России предупредила соотечественников о существенном подорожании туров на зарубежные курорты из‐за резкого падения курса рубля. Путешественникам рекомендовали поскорее выкупить забронированные, но не до конца оплаченные туры, чтобы избежать лишних трат. «360» узнал, как будут развиваться события на внутреннем и выездном туристических рынках.
360tv.ru: последние новости
Россия сократила вложения в гособлигации США Песков: антироссийские санкции противоречат международным нормам Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс банка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию69
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку99
G7 требует у РФ ответов по инциденту в Солсбери50
Путин придумал способ победить коррупцию415
Российский «Панцирь» отбил атаку США767
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение