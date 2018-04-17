В России резко подорожают авиабилеты 

В ночь с 17 на 18 апреля произойдет резкий скачок в стоимости авиабилетов в России. Таким образом, они подорожают сразу на 6‐7%. Это связано с изменением курсов валют, сообщил портал URA.RU со ссылкой на сервис «Туту.ру».
Согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, уже с 18 апреля система бронирования будет предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллар — в 62,5 рубля.
Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону
— сообщение.
В настоящий момент стоимость билетов рассчитывается по курсу, в котором евро равен 72 рублям, а доллар — 59 рублям.
Согласно сообщению, на прошлой неделе спрос у россиян на покупку авиабилетов за рубеж снизился на 10%. Что касается путешествий в европейские страны — тут бронирование упало сразу на четверть.
Резкое падение рубля началось еще 9 апреля после введениея США новых санкций против России. По данным аналитиков, рост цен также может произойти на бытовую технику, электронику, импортные овощи и автомобили.
Ассоциация туроператоров России предупредила соотечественников о существенном подорожании туров на зарубежные курорты из‐за резкого падения курса рубля. Путешественникам рекомендовали поскорее выкупить забронированные, но не до конца оплаченные туры, чтобы избежать лишних трат. «360» узнал, как будут развиваться события на внутреннем и выездном туристических рынках.