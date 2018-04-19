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Золото в плюсе; доллар стабилизировался на фоне роста доходности гособлигаций
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Золото в плюсе; доллар стабилизировался на фоне роста доходности гособлигаций 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото были немного выросли в четверг, в то время как доллар США стабилизировался на фоне более высокой доходности 10-летних гособлигаций США.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже вырос на 0,1%, до $1354,6 за унцию.
Между тем, доллар стабилизировался против ведущих валют. Рынок продолжает следить за саммитом США и Японии, в рамках которого обсуждаются торговые отношения между двумя странами. На встречу стоит обратить внимание для поиска направленных драйверов для доллара США.
Индекс доллара, который отражает силу долларп против корзины из шести основных валют, торговался в боковике на уровне 89,22.
Доллар укрепился на фоне роста доходности 10-летних выпусков гособлигаций США, которая составила 2,87%.
Активы, чья стоимость выражается в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Усиление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.
Геополитические события также оказались в центре внимания, поскольку президент США Трамп сказал, что встреча с северокорейским лидером может не произойти, если он посчитает, что она принесет значимых результатов.
Фьючерс на серебро упал на 0,1% до $17,235 за унцию, а фьючерс на платину выросл на 0,6% до $950,10 за унцию.
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