Золото в минусе на фоне оптимистичных данных по США

Investing.com — Цены на золото снизились в среду, так как доллар сохранил позиции на фоне оптимистичных данных по рынку жилья и промышленному производству в США

Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,3% до $1345,7 за унцию.

Показатель строительства новых домов во вторник вырос на 1,9% до 1 миллиона 319 тысяч. Кроме того, Федеральная резервная система заявила, промышленное производство выросло в марте на 0,5% после февральского скачка на 1,0%.

Между тем, в среду доллар оставался стабильным в ходе азиатской сессии и немного вырос против основных азиатских валют. Ястребиная риторика официального представителя ФРС Джона Уильямсона подтвердила планы регулятора по повышению ставок в этом году. На этой неделе в центре внимания будет встреча США и Японии по вопросам торговли и предстоящий саммит с участием Северной Кореи , способный ослабить геополитические риски в регионе.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, торговался на отметке 89,22.

Активы, чья стоимость выражена в долларах, чувствительны к движениям американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.

Фьючерс на серебро упал на 0,22% до $16,750 за унцию, а фьючерс на платину скинул 0,3% до $942,50 за унцию.