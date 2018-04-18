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Золото в минусе на фоне оптимистичных данных по США
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Золото в минусе на фоне оптимистичных данных по США 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото снизились в среду, так как доллар сохранил позиции на фоне оптимистичных данных по рынку жилья и промышленному производству в США.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,3% до $1345,7 за унцию.
Показатель строительства новых домов во вторник вырос на 1,9% до 1 миллиона 319 тысяч. Кроме того, Федеральная резервная система заявила, промышленное производство выросло в марте на 0,5% после февральского скачка на 1,0%.
Между тем, в среду доллар оставался стабильным в ходе азиатской сессии и немного вырос против основных азиатских валют. Ястребиная риторика официального представителя ФРС Джона Уильямсона подтвердила планы регулятора по повышению ставок в этом году. На этой неделе в центре внимания будет встреча США и Японии по вопросам торговли и предстоящий саммит с участием Северной Кореи, способный ослабить геополитические риски в регионе.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, торговался на отметке 89,22.
Активы, чья стоимость выражена в долларах, чувствительны к движениям американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.
Фьючерс на серебро упал на 0,22% до $16,750 за унцию, а фьючерс на платину скинул 0,3% до $942,50 за унцию.
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