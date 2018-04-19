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Узбекистан попросил Россию построить АЭС
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Узбекистан попросил Россию построить АЭС 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Узбекистан и Россия намерены в этом году подписать соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Думаю, подпишем в этом году о начале строительства атомной электростанции", — отметил Мирзиеев на церемонии запуска Кандымского ГПК (проект "ЛУКойла" — прим. ред.). Российско-узбекские отношения укрепились за последние полтора-два года. "Это прорывные годы", — подчеркнул президент Узбекистана.
В свою очередь глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия обсуждает с Узбекистаном подписание межправительственного соглашения о строительстве АЭС.
Со своей стороны глава Минэнерго Александ Новак отметил: "На заключительной стадии находится обсуждение межправсоглашения о поставках нефти в Узбекистан". "Транснефть" подтвердила техническую возможность поставки нефти в Узбекистан и Киргизию через Казахстан в объеме до 500 тыс. тонн.
"Транснефть" ожидает поступления заявок от "Газпром нефти", "ЛУКойла", "Роснефти", "Русснефти". Нефть пойдет по системам "Транснефти" и "КазТрансОйла" с последующей поставкой по железной дороге. Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность строительства нефтепровода.
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