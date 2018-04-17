Трамп повлиял на российский рубль

Укрепили рубль: Трамп отложил введение новых антироссийских санкций

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — пишет издание

О новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии заявила американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли . По ее словам, американские власти должны были объявить об этих ограничительных мерах в понедельник. Она также заявила, что под рестрикции попадут компании, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие созданию химического оружия.

Укрепление рубля

Рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России.

На этой новости рубль укрепился к доллару на 82 копейки, к евро — на 75 копеек.

Как рассказал аналитик Сергей Дроздов , рынки и раньше были готовы к отскоку, однако сообщения о решении Трампа отложить новые антироссийские санкции оказали влияние на тренд.

Без привязки к реалиям

Постоянный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вводит ограничительные меры за одно только нахождение России на международной арене.

Она также отметила, что санкции, которые применяются в отношении России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", — добавила представитель российского дипломатического ведомства.

Сенатор Евгений Серебренников , в свою очередь, отметил, что российская сторона не поставляла Сирии технологии двойного назначения. Он также назвал подобные заявления фейком и обманов. Парламентарий добавил, что Россия готова к новому санкционному витку.

"И нам они тяжело даются, и самим США с Европой они наносят еще больший урон", — резюмировал Серебренников.

В российском дипломатическом ведомстве назвали американскую политику по введению санкций "безудержной"

"Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в "двадцатке", и на двусторонней основе со многими другими странами", — заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат добавил, что российский ответ на американские ограничительные меры не заставит долго себя ждать.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", — констатировал Рябков.

Он также отметил, что ведомство пока не может озвучить конкретные меры и даты принятия. Однако замглавы МИД подчеркнул, что существует политическая необходимость в том, чтобы действовать оперативно.

Рябков также отметил, что российский ответ не нанесет вреда экономике России.

При этом дипломат заявил, что Россия намерено интенсивно и углубленно работать над проектом по ответу на ограничительные санкции.

"Обстановка требует достаточно интенсивной работы над документом, но это не значит скоростной и безоглядной. Наоборот, интенсивной, значит, углублённой и ответственной", — сказал Рябков.

"Ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики, отдельных экономических операторов, но вместе с тем, демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере, их действия не остаются", — резюмировал дипломат.

Рябков также заявил, что угрозы введения новых санкций никак не изменят российскую внешнеполитическую линию.

"Мы всегда говорим американцам, что их попытки введением санкций или угрозой санкций что-то изменить с точки зрения линии, которую мы проводим, эти попытки заведомо обречены на неудачу, на провал. Но пока опыт многих лет жизни в этой реальности ничему наших американских коллег не учит",

Схожее мнение выразил вице-премьер Аркадий Дворкович . По его словам, в вопросе разработки ответных мер на ограничительные меры со стороны США Россия будет исходить из собственных интересов.

Он также затронул чувствительные сферы, в которых осуществляется закупка иностранной продукции.