В январе-марте объем розничных продаж на онлайн-платформах вырос на 34 проц.

Пекин, 22 апреля / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года в Китае сохранился быстрый рост розничных продаж на платформах электронной торговли.

В январе-марте объем розничных онлайн-продаж в Китае достиг 1,5 трлн юаней /238,5 млрд долларов США/, увеличившись на 34,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В указанный отрезок времени доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж страны составила 16,1 проц., что на 3,7 процентного пункта выше, чем годом ранее.

Темпы роста розничных продаж на онлайн-платформах оказались значительно выше, чем в продуктовых магазинах, супермаркетах и торговых центрах, несмотря на то что в физических торговых точках с начала года наблюдается ускоренный рост продаж.

Потребление считается одним из ключевых двигателей китайской экономики. В первом квартале этого года вклад потребления в экономический рост страны составил 77,8 проц., увеличившись с 58,8 проц. в 2017 году. -0-