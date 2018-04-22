Ещё
В январе-марте объем розничных продаж на онлайн-платформах вырос на 34 проц.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В январе-марте объем розничных продаж на онлайн-платформах вырос на 34 проц. 

ИА Синьхуа 22 апреля 2018
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года в Китае сохранился быстрый рост розничных продаж на платформах электронной торговли.
В январе-марте объем розничных онлайн-продаж в Китае достиг 1,5 трлн юаней /238,5 млрд долларов США/, увеличившись на 34,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
В указанный отрезок времени доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж страны составила 16,1 проц., что на 3,7 процентного пункта выше, чем годом ранее.
Темпы роста розничных продаж на онлайн-платформах оказались значительно выше, чем в продуктовых магазинах, супермаркетах и торговых центрах, несмотря на то что в физических торговых точках с начала года наблюдается ускоренный рост продаж.
Потребление считается одним из ключевых двигателей китайской экономики. В первом квартале этого года вклад потребления в экономический рост страны составил 77,8 проц., увеличившись с 58,8 проц. в 2017 году. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: ЕС потребовал консультаций с США в ВТО по вопросу импортных пошлин на сталь и алюминий Министры финансов и главы ЦБ стран "Группы 20" обсудили влияние торговых споров на глобальную экономику Заявления США в рамках торгового расследования против Китая "несостоятельны" -- посол КНР в Германии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду124
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции209
Королева красоты оказалась водителем бандитов28
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Шойгу выдвинул обвинение США305
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение